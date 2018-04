I při cukrovce můžete sladké aneb menu (nejen) pro diabetiky

Důkazem a inspirací budiž třeba slavnostní menu sestavené dietní edukační sestrou, které sestává ze salátu Caprese, pórkové polévky, kuřecího masa na medu s restovanou zeleninou a rýží a jahodovo-šlehačkové rolády.

V případě diabetiků prvního typu jejich organismus nevyrábí inzulín vůbec, v případě druhého typu diabetu ano, ale pracuje daleko pomaleji. Pokud bychom to brali podle kompenzace, pak to "jedničky" mají snazší. "Dvojkám" se kompenzuje hůř, musí se víc naučit znát svoje tělo a jeho reakce. Je zapotřebí připomenout, že inzulín je tím, kdo z krve "uklízí" cukry a dodává je orgánům jako palivo. "Bez cukru nemohou fungovat svaly, nervy, mozek… Nelze ho tedy z jídla zcela vyloučit," připomíná edukační sestra Naďa Slavíková ze serveru www.zivotsdiabetem.cz.

"Za posledních pět let se názor na stravu a životní styl diabetika hodně pohnul dopředu. Už nikoho nenutíme k přísné dietě, k umělému sladidlu a stálému odříkání si. Chceme, aby pacienti poznali své tělo a jeho reakce. Každý má jiné trávení, jinou pohybovou aktivitu, chutě, různě aktivní slinivku… Prostě nejde najít v tabulce striktní hodnotu a podle toho jet. Chceme, aby si vzali glukometr a vyzkoušeli, jak se na hodnotách projeví oblíbené jídlo, ale i následný pohyb. Nechceme, aby si odpírali, ale aby přemýšleli."

Spalte svoje hříchy

Podle Nadi Slavíkové by měl diabetik požádat svého lékaře o glukometr a dát si asi týden na to, aby si měřil hodnoty cukru před jídlem a po jídle. Před pohybovou aktivitou a po ní… Aby se naučil jíst ve chvíli, kdy se hodnoty vrátí do těch přijatelných, a ne podle toho, co mu říkají nějaké tabulky. Může to být jednou za čtyři hodiny, klidně i po pěti. Zdravý člověk má během 120 až 180 minut po jídle stejnou glykemii, jako před jídlem.

"Můžete si dopřát to, co máte rádi, na co jste zvyklí, ale zmenšete porce," doporučuje sestra. "Pokud máte hlad dřív a není to tím, že zrovna jedete túru na kole nebo pracujete velmi fyzicky náročně, hlad zajezte třeba mrkví nebo kouskem jiné zeleniny. Doporučuji také se pořádně napít. Základem nového životního stylu je vyváženost. Můžete jíst cokoli, když se nebudete přejídat a přidáte pravidelný pohyb. Pak si můžete dopřát i to, co bylo dříve považováno za hřích. Když si dáte něco dobrého a následně "spálíte" intenzivním pohybem, je to v pořádku – alespoň tak nám to ukazují glukometry našich pacientů."

Salát Caprese

Pro 4 osoby

* 600 g cherry rajčátek

* svazek čerstvé bazalky

* 2 balení 150 g mozzarelly

* sůl

* pepř

* 20 g olivového oleje



1. Omytá rajčátka nakrájíme na čtvrtky a sýr mozzarella pokrájíme na tenká půlkolečka.

2. Rajčátka a sýr rozložíme na mističky, osolíme, opepříme, posypeme omytou na jemno nasekanou bazalkou a zastříkneme olivovým olejem.

1 porce obsahuje: 1193 kJ, 286 kcal, 16 g bílkovin, 21 g tuků, 8 g sacharidů, 0 mg cholesterolu, 2 g vlákniny

Pórková polévka

Pro 4 osoby

* 1litr hovězího vývaru

* 120 g pórku

* 120 g brambor

* 1 bílek

* sůl

* pažitka na ozdobu



1. Očištěný a omytý pórek nakrájíme na tenké plátky. Brambor oloupeme a nakrájíme na malé kostičky a vložíme jej spolu s pórkem do vroucího vývaru. Vaříme doměkka.

2. Do hotové polévky vidličkou zašleháme bílek.

3. Polévku podle chuti dosolíme. Před podáváním na talíři posypeme pažitkou.

1 porce obsahuje: 243 kJ, 59 kcal, 3 g bílkovin, 2 g tuků, 10 g sacharidů, 0 mg cholesterolu, 1 g vlákniny

Kuře na medu

Pro 4 osoby

* 1 kuře (cca 1 kg)

* 1 dcl balzamikového octa

* 2 lžíce medu

* sůl

* pepř

* 1 snítka tymiánu

* pepř



1. Omyté kuře naporcujeme, osolíme a opepříme. Pak je z obou stran nasucho opečeme na teflonové pánvi dozlatova.

2. Opečené porce kuřete přendáme do pekáčku a potřeme předem připravenou směsí z medu, balzamikového octa a lístků tymiánu. Vložíme do předehřáté trouby na 160°C a pečeme.

3. Asi po pěti minutách kuře znovu potřeme směsí a takto opakujeme ještě třikrát. Po této době by mělo být kuře upečené.

4. Podáváme s rýží a restovanou zeleninou.

1 porce kuřete obsahuje: 1361 kJ, 325 kcal, 56 g bílkovin, 8 g tuků, 4 g sacharidů, 188 mg cholesterolu, 0 g vlákniny

Restovaná zelenina

Pro 4 osoby



* 2 stroužky česneku

* 3 cibule šalotky

* 1 mrkev

* 100 g císařských lusků

* 4 žampiony

* 20 g čerstvého zázvoru

* 80 g koriandru

* 0,5 cl sojové omáčky Kikoman

* 1 chilli paprička

* 4 cherry rajčátka

* 0,02 cl olivového oleje

* sůl



1. Na rozpálené oleji orestujeme očištěnou, pokrájenou mrkev, chilli papričku, česnek, šalotku, pokrájené očištěné žampióny a na plátky nakrájený oloupaný zázvor.

2. Přidáme lusky, rajčátka, zastříkneme sojovou omáčkou, necháme přejít varem a ochutíme solí, pepřem a čerstvě nasekaným koriandrem.

1 porce obsahuje: 550 kJ, 126 kcal, 3 g bílkovin, 4 g tuků, 19 g sacharidů, 0 mg cholesterolu, 2,3 g vlákniny

Rýže

Pro 4 osoby



* 320 g rýže

* sůl

* voda



Rýži uvaříme ve vroucí osolené vodě podle návodu na obalu. (Každý výrobce udává trošku odlišnou dobu na vaření.)

1 porce obsahuje: 1186 kJ, 283 kcal, 5 g bílkovin, 1 g tuků, 63 g sacharidů, 0 mg cholesterolu, 2 g vlákniny

Piškotová roláda s jahodovou šlehačkou

Na 10 porcí

* 6 vajec

* 120 g krupicového cukru

* 120 g polohrubé mouky

* 25 g tmavého kakaového prášku

* 6 polévkových lžic vařicí vody

* 2 kelímky 33% smetany ke šlehání

* 300 g čerstvých jahod



1. Vejce s cukrem vyšleháme ručním šlehačem do pěny, postupně opatrně zašleháme vařicí vodu, opatrně zamícháme prosáté kakao, mouku a nalijeme na plech vyložený pečícím papírem.

2. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů asi 15 minut do lehkého zhnědnutí.

3. Vytáhneme z trouby, přendáme i s papírem na vlhkou utěrku a zavineme do rolády.

4. Zchladlou roládu rozmotáme, zbavíme papíru a plníme smetanou ušlehanou dotuha, do které jsme přimíchali omyté, na kousky nakrájené jahody.

5. Opět zamotáme a dáme vychladit do ledničky. Před podáváním posypeme jemně cukrem.

1 porce obsahuje: 1099 kJ, 262 kcal, 7 g bílkovin, 15 g tuků, 26 g sacharidů, 152 mg cholesterolu, 1 g vlákniny