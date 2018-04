I permanentní make-up může být přirozený, profíci vám poradí

Celou zimu se sice těšíte na to, jak budete trávit čas u vody, na dovolenou, na to, jak budete sportovat o sto šest, ale když konečně léto dorazí, najednou nevíte, co s rozmazaným make-upem.

Pro koho? pro ženy, které nosí brýle a nechtějí se obtížně líčit před zvětšovacím zrcadlem

pro aktivní ženy, které rády sportují

pro ženy středního věku, odpadá pak nepříjemné rozpíjení líčidel, zejména rtěnky, do okolních vrásek

pro ženy, které nesnášejí líčidla

pro ženy, které potřebují opticky odstranit nerovnoměrnosti či nedostatky (asymetrii, drobné jizvičky)

pro ženy pracovně vytížené, které stále potřebují vypadat dobře

Ano, je jednoduché říct si "Tak se nebudu malovat". Ale přesto toužíte být krásná i v situacích, které klasickým malovátkům nepřejí. V takových případech zkuste popřemýšlet o permanentním make-upu.

Nemusíte jím mít vylepšený celý obličej, velmi dobře se hodí pro korekci různých asymetrií a zvolit si můžete různou intenzitu.

Nejčastěji se využívá k vyladění kontur či oživení barvy rtů, k dokreslení obočí a vytvořit můžete i oční linky.

Protože jde ale o podstatný a poměrně trvanlivý zásah, vybírejte si salon opravdu pečlivě. Klidně dejte na reference v diskusích a fórech, ptejte se po známých.

Pokud správně vyberete, nemusíte se obávat umělého vzhledu. Pravý odborník vám poradí a zařídí, že vše bude vypadat co nejvíc přirozeně.

Doba jde kupředu i v oblasti permanentního make-upu. Například tolik diskutované nepřirozeně pravidelné, jako namalované obloučky obočí už dávno nejsou moderní a existují salony, kde vám nic takového na obličej nenamalují.

Místo toho vytvoří přirozeně vypadající jednotlivé chloupky, které jsou ve výsledku od pravého obočí téměř k nerozeznání.

"Jedná se o ruční metodu, která má tak jemnou kresbu, že chloupek vypadá jako skutečný," vysvětluje Iveta Pecháčková ze salonu Dermitage.

Reálný vzhled zaručují také moderní pigmenty, u nichž si můžete být jistá, že se časem nezmění v typicky namodralý či nazelenalý odstín.

Efekt vydrží zhruba jeden až tři roky. Barvivo mizí v důsledku přirozeného procesu rohovatění.

Narozdíl od tetování tak máte možnost rozhodnout se, zda si permanentní make-up necháte obnovit. "Přihlíží se také k novým trendům a novým technologiím. Tím, jak pokožka přirozeně stárne, se mění proporce v obličeji, a tak je výhodné, když je možné make-up nově ´zrekonstruovat´," říká Iveta Pecháčková.

Že budete vypadat třeba i tři roky stejně, se bát nemusíte. Permanentní make-up povětšinou pouze lehce zakryje nedostatky a dá se plně překrýt běžnými líčidly.

Permanentní make-up se od tetování liší hloubkou, do které při aplikaci proniká barva. U tetování jsou to 2-3 mm, u permanentního make-upu od 0,8 do 1,5 mm.

Neprovádí se však těhotným a kojícím ženám. Ženy s cukrovkou, vysokým tlakem či jiným právě probíhajícím onemocněním by měly aplikaci konzultovat s obvodním lékařem. O dalších případných kontraindikacích by vás měl důkladně poučit vybraný salón.

Nejste-li si čímkoli jistá nebo je-li vám něco nejasné, nebojte se odborníků zeptat. Za službu platíte povětšinou nemalé peníze, a navíc jde o váš obličej, pečlivost je tedy na místě.