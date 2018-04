I Pařížanky umí být nevkusné. S čím přichází česká móda?

Rozsáhlá fotogalerie

Inspirace z veletrhu Styl a Kabo

I když móda je Jevuleho denním chlebem, po ulicích se příliš často nerozhlíží, uvedl v srpnu pro ČTK na tradičním mezinárodním veletrhu Styl a Kabo v Brně.

"Nerozhlížím se ani doma, ani v cizině. Muselo by to být něco hodně extravagantního a nápadného, aby mě to zaujalo, ale většinou je to v tom negativním slova

smyslu," říká návrhář.

Podle něj se toho na českých ulicích zas až tak moc

neděje, stejné je to ale třeba i v mekce módy Paříži. "V Paříži se lidé oblékají taky nevkusně, my si myslíme, že mají všichni vkus, ale to je předsudek," soudí Pavel Jevula.

Šárka Kulíšková si prý naopak svého okolí dost všímá. "Poslední dobou se mi zdá, že se postupně vytlačuje móda vietnamských prodejců a nastupuje móda

obchodních domů." České ženy se podle ní dokáží obléknout ležérně a učí se i kombinovat. Dámy kolem čtyřicítky a výš často hodně dají na klasiku, dovedou se ale i odvázat.

"Ne vždy je to ale dobře, zvlášť tam, kde na to není postava a věk, by měli být lidé soudní," radí.

Módní faux pas tak podle ní není teď v létě ničím mimořádným.

"Když občas vidím paní, které to vážně nesedne, v krátké sukni a upnutém tričku, nevěřím svým očím," říká Kulíškova. Podle ní je ale větší problém s módou

pro muže. Butiků pro krásnější polovinu lidstva je mnohem víc, pro chlapy jich je vážně zatraceně málo.