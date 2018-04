I nízké dávky aspirinu sníží riziko rakoviny tlustého střeva

Rakovina tlustého střeva a konečníku České republice patří smutné světové prvenství v počtu případů rakoviny tlustého střeva a konečníku na sto tisíc obyvatel a kolorektální karcinom je druhým nejčastějším nádorem, na který Češi umírají. Hlavním viníkem je špatná strava s nadbytkem živočišných tuků, masa a uzenin, dále kouření a pití alkoholu a nedostatek vlákniny. Lidé ve věku 50-54 let by jednou ročně měli podstoupit test okultního krvácení do stolice (TOKS), který poskytují praktičtí lékaři. Lidé nad 55 let mohou pokračovat v těchto testech v dvouletých intervalech, nebo podstoupit primární screeningovou kolonoskopii, kterou stačí provést jednou za deset let.