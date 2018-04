I nehty mohou být nemocné

Co lze vyčíst z nehtu Krátký pohled na nehty může lékaři v mnohém pomoci. Na jaké nemoci může takto přijít? • Tmavé pigmentové skvrny na nehtech mohou znamenat příliš vysoký příjem fluoru. • Kladívkové prsty upozorňují na onemocnění plic. Může to být rozedma plic, postižení azbestem, ale třeba i rakovina. Takové prsty mívají i děti s nedostatečně léčenou vrozenou srdeční vadou, což je dnes již u nás vzácné. • Bílé proužky napříč nehty vznikají po otravách (oxid uhelnatý, arzen) nebo těžkých infekcích - například malárii. • Dvojité příčné proužky, které neodrůstají a zmizí při tlaku na nehet, se vyskytují při nedostatku bílkovin. Jsou časté u lidí s poškozenými ledvinami a játry. • Hnědé nebo černé podélné pruhy na nehtu by měly vzbudit podezření na zhoubný nádor kůže - melanom. Může přitom jít jen o známky na jednom nehtu. • Červené zbarvení nehtového měsíčku, pokud je zbytek nehtu zbarvený normálně, je známkou srdečního selhávání. Lidé po léčbě tetracyklinem mívají měsíček žlutý. • Pokud má nehet lžícovitý tvar, může to být známkou nedostatku železa. • Když se nehet odděluje, je dobré mimo jiné i prověřit funkci štítné žlázy. Někdy bývá zvýšená.