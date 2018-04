I my pečeme: recepty na cukroví redaktorek OnaDnes.cz

Pečené čokoládové kuličky Petry Barochové

Doba přípravy: 2 hodiny + odležení Počet kousků: asi 100

Na těsto:

* 250 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 250 g kukuřičného škrobu

* 75 g hladké mouky

* 1 vanilkový cukr

* 30 g kakaa

* 1 lžička mleté skořice

* 200 g lískových oříšků jako náplň

* moučkový cukr na posypání

1. V míse propracujeme všechny suroviny a vytvoříme hladké těsto, které dáme alespoň na hodinu do chladu.

2. Z těsta vypracujeme válečky o průměru 2 centimetry a krájíme je na 1 centimetr široká kolečka.

3. Doprostřed každého kolečka vložíme oříšek, vytvarujeme kuličku a dáme na plech s pečícím papírem.

4. Pečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů asi 10 - 15 minut.

5. Hotové kuličky posypeme moučkovým cukrem a uložíme v chladu.

TIP: Kdo nemá rád lískové oříšky, může jako náplň použít třeba rozinky nebo půlky loupaných mandlí.

Vosí hnízda Pavly Matějů

Doba přípravy: záleží na zručnosti hospodyňky, od 20 do 40 minut

Počet kousků: asi 50

* 160 g kulatých piškotů * 160 g práškového cukru * 2 lžíce mléka * 2 lžíce rumu * 1 lžíce kakaa * 6 dkg másla + 2 balení celých kulatých piškotů + moučkový cukr na vysypání formiček

Na náplň:

* 70 g práškového cukru

* 50 g másla

* 1 žloutek

* rum (malý panák)

1. Piškoty rozemeleme (kdo nemá strojek, může je rozmačkat na vále válečkem).

2. Piškotovou drť vysypeme na vál a přidáme nakrájené máslo a cukr, do důlku uprostřed nalijeme mléko, rum a přidáme kakao.

3. Vypracujeme v tuhé těsto a dáme do lednice.

4. Mezitím si připravíme náplň tak, že suroviny utřeme v misce a nakonec dochutíme rumem.

5. Formičku na vosí hnízda vysypeme před každým plněním moučkovým cukrem, aby se úly snadno vyklápěly.

6. Těstem (asi velikosti kávové lžičky) vyplníme úlek po stěnách tak, aby uprostřed zůstalo místo pro náplň.

7. Útroby úlu vyplníme připravenou náplní.

8. Hnízdo uzavřeme kulatým piškotem.

9. Jemným klepnutím o vál hnízdo vyklopíme.

Domácí rafaelo Lucie Formáčkové

Doba přípravy: 15 minut Počet kousků: 20

* 1 plechovka slazeného kondenzovaného mléka

* 1 balení strouhaného kokosu

* 1 balení mandlí

1. Kondenzované mléko smícháme se strouhaným kokosem (malou část si necháme na obalení).

2. Ze vzniklé, nejlépe vychlazené hmoty odebíráme rukama namočenýma ve studené vodě malé kousky, vytvarujeme kuličky a do každé zapíchneme jednu oloupanou mandli.

3. Kuličky na závěr obalíme v kokosu a vložíme do papírových košíčků.

Pudinkové rohlíčky Veroniky Veselé

* 4 vanilkové pudinky * 3 celá vejce * 250 g cukru moučka * 1 ztužený tuk * půlku kostky hery nebo másla * 500 g hladké mouky * čokoláda na vaření (100 g)

1. Na válu připravíme mouku, k ní nasypeme pudinkový prášek, cukr a vejce.

2. Nastrouháme ztužený tuk a heru. Vypracujeme těsto a po menších částech vkládáme do strojku a tvarujeme podkovičky či širší tyčinky.

3. Pečeme v rozehřáté troubě na 160 stupňů asi deset minut.

4. Po vychladnutí promažeme džemem, slepíme k sobě a konce namočíme v čokoládě rozehřáté ve vodní lázni (s kouskem másla, asi 50 g).

Išlské dortíčky Johany Barvínkové

Doba přípravy: 2 hodiny Počet kousků: asi 130

Na těsto:

* 630 g hladké mouky

* 210 g cukru moučka

* 420 g hery

* 120 g mletých lískových ořechů

* 60 g kakaa

* trochu skořice

Na náplň:

* 150 g mletých ořechů

* cca 1/2 sklenice rybízové marmelády

* cukr a rum dle chuti

+ balíček vyloupaných mandlí

+ 1 - 2 balení tmavé čokoládové polevy

1. Všechny přísady na těsto nasypeme na vál a zpracujeme v hladké těsto. To zabalíme do potravinové folie a dáme nejméně na hodinu odležet do lednice.

2. Potom těsto (po kouskách) rozválíme na pomoučeném vále a vykrajujeme tvary, nejlépe kolečka nebo kytičky.

3. Ty klademe na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů asi deset minut. Pozor, protože jsou sušenky tmavé, může se stát, že se začnou připalovat.

4. Když sušenky vychladnou, můžeme je plnit náplní, kterou připravíme jednoduše tak, že smícháme mleté ořechy, marmeládu, cukr a rum. V případě, že se nám konzistence nezdá, přidáme podle potřeby marmeládu nebo naopak oříšky.

5. Náplní slepíme vždy dvě sušenky na sebe a potom je zdobíme rozpuštěnou polevou a loupanou mandlí (já je ještě podélně půlím, aby byly zespoda rovné a na cukroví dobře držely).

6. Uložíme do plechové krabice na chladné místo a necháme rozležet.