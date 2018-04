I muži mají svou kosmetiku

Doba, kdy kosmetika a péče o pleť byly především ženskou doménou, je nenávratně pryč.



Kosmetika, parfémy a péče o vzhled dneska zajímají i muže, o čemž nepochybně svědčí stále se zvyšující spotřeba pánských kosmetických produktů.



Přestože spousta mužů i nadále a často poněkud pokrytecky prohlašuje, že si vystačí v koupelně jen s mýdlem a vodou po holení, přibývá těch, kteří nepovažují péči o svůj zevnějšek za známku slabosti či zženštilosti. Vždyť proč by se měli trápit při každodenním holení, snášet mastnou či podrážděnou pleť nebo neupravené, mastné vlasy, když mohou sáhnout po přípravcích, které jim s mnohými problémy pomohou a očistný proces ulehčí?

MUŽSKÁ POKOŽKA JE JINÁ

Není žádnou novinkou, že mužská pokožka se od ženské liší. Je silnější, má větší póry a více mazových žláz, které jsou aktivnější. Navíc drsnější chloupky na tváři, tedy vousy, vlastně „vytahují“ maz z pórů, což způsobuje, že se pánům často pleť nadměrně leskne. Mužská pokožka také hůře snáší větší stresovou zátěž a podle posledních výzkumů není tolik odolná vůči slunečnímu záření. Typickými důsledky podráždění způsobenými například častým holením či okolními vlivy prostředí bývají šupinky, vysušená a zarudlá pokožka, skvrny a zarostlé vousy. To jsou problémy, jež by měla pánská kosmetika nejenom vyřešit, ale v první řadě jim umět předcházet. A upřímně řečeno, kostka vysušujícího, silně parfémovaného, a tudíž dráždivého mýdla to prostě nezvládne.

PÁNOVÉ MAJÍ NA VÝBĚR

Jen s přípravky na a po holení, antiperspiranty a vůněmi se už moderní muž spokojit nemusí. Kosmetické firmy během posledních let rozšířily repertoár pánských přípravků o hydratační krémy, peelingy či krémy pod oči, mnohé kosmetické salony nabízejí ošetření speciálně určené pro muže a ženy už zdaleka nejsou výhradními návštěvnicemi klinik plastické a estetické chirurgie.

A CO NA TO ONI?

Anketa: Jak vidí pánskou kosmetiku někteří muži?

DANIEL KREJSA (33), VEDOUCÍ PRODEJNY

Kosmetiku beru spíš prakticky. Používám antiperspirant, vůni, balzám na rty a krém na ruce. Už asi dva roky si holím podpaží. Je to pohodlnější a,voňavější’. Krémy proti vráskám nejsou nic pro mě, ale neodsuzuju je.

VLASTIMIL KŘÍŽEK (37), TECHNIK

Používám mýdlo, šampon, pěnu na holení a balzám po holení, někdy taky krém na ruce.

Jinak zastávám názor, že správný chlap by měl smrdět i z fotky a že nejlepší voňavka je benzín.

MAREK HAVELKA (32), ÚŘEDNÍK

Vystačím si s přípravky na a po holení, antiperspirantem a vůní, po každém umytí si namažu obličej i tělo jedním krémem, přítelkyně mi občas vyčistí obličej svojí vodou. Jinou kosmetiku nepoužívám, byla by to pro mě ztráta času. Ale nikdy se nemá říkat nikdy...