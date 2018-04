I malé bříško je zdraví škodlivé

Nejhůř jsou na tom prý lidé, kteří mají celou postavu štíhlou, ale na břiše se jim ukládá tuk. Ačkoli si spočtou BMI, jehož hodnoty spadají do sféry normální postavy, mohou být tito jedinci vystaveni riziku onemocnění srdečně-cévními chorobami.

"Ve třiceti a čtyřiceti obvykle přibíráme asi tři až čtyři palce v oblasti břicha. Probíhá to pomalu den za dnem, je to válka od jídla k jídlu, ale stojí to za to. Dokonce i malé bříško představuje vyšší riziko než to ploché," varoval profesor James A. De Leoms z University of Texas.

Tým tohoto předního amerického kardiologa zjistil, že míra kornatění cév úměrně roste s tím, jak se zvyšuje objem tukových polštářů v oblasti břicha a boků.

Když experti rozdělili sledované osoby do pěti skupin podle velikosti tukových zásob a měřili u nich speciální metodou obsah vápenitých usazenin v cévách, ti s největším bříškem na tom byli až dvakrát hůř než štíhlé osoby.

Pravděpodobnost vzniku aterosklerotické usazeniny v aortě byla u nich dokonce až třikrát vyšší.