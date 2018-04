I lidé s autismem dovedou projevit své city, řekla on-line psycholožka

"Pravda je, že u lidí s autismem jsou sociálně-emoční dovednosti narušeny, ovšem u různých osob v různé míře. Záleží na typu poruchy a tíži symptomatiky," dodala v on-line rozhovoru.

Autismus je vrozená porucha některých mozkových funkcí. Kvůli ní dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je proto narušen především v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Vyskytuje se čtyřikrát častěji u chlapců než u dívek.

"Někteří vědci se domnívají, že projevy autismu u dívek nejsou navíc tak výrazné. Dívky bývají méně hyperaktivní, méně agresivní, zdatnější bývají také v socioemoční oblasti, proto může být odhalení autismu u dívek náročnější," vysvětlila čtenářům Šporclová.

Zjednodušeně řečeno: autisté nerozumí nám, my zase nerozumíme jim. Autisté jen obtížně hledají cesty, jak se orientovat v sobě samém a věcech kolem sebe.

Mgr. Veronika Šporclová Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nyní je na doktorandském studiu. V APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem) pracuje jako psycholog diagnostického a metodického střediska. Náplní její práce jsou anamnestické konzultace s rodiči před diagnostickým vyšetřením, screeningová diagnostika dětí, diagnostika poruch autistického spektra, odborné konzultace s rodiči případně s pedagogy školského zařízení, vedení on-line poradny.

Příčinu autismu se zatím nepodařilo odhalit. Odborníci předpokládají, že určitou roli hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. A podle nejnovějších teorií autismus vyvolá až kombinace několika těchto faktorů.

Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se buď od dětství nebo v raném věku (do 36 měsíců). Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace.

Dítě například nereaguje na své jméno, není schopné si říct o to, co chce, nebo upozornit na to, co se mu nelíbí. Často působí dojmem, že neslyší, nemává na rozloučenou a nereaguje na nově příchozí, špatně mluví. Často má velmi špatný oční kontakt, neusmívá se na své blízké. Velmi rádo si hraje samo.

Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. Nemoc "proslavil" hollywoodský herec Dustin Hoffman v oscarovém filmu Rain Man.

Autismus nejde nikdy zcela vyléčit, ale pomocí včasné intenzivní terapie jde u některých autistických dětí zlepšit jejich sociální a komunikační dovednosti, takže mohou například navštěvovat normální školu.