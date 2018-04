I když ženy většinou Jacksona nevydržely milovat, mají ho stále rády

První zmínka o partnerce se v tisku objevila v roce 1979, kdy mu bylo jednadvacet a údajně "randil" s tehdy šestnáctiletou herečkou Tatum O´Nealovou . Ve své knize Moonwalker zpěvák přiznal, že byl do Tatum velmi zamilovaný, a popsal ji jako andělskou bytost.

Ovšem nejen partnerky a kamarádky, ale hlavně maminka a také tři sestry formovaly Michaelův vztah k ženám. Ač se má za to, že k hudbě ho přivedl až otec, který ho fyzicky i psychicky týral, malý Michael si s maminkou Katherine (Katherine Esther, narozena 4. 5. 1930) a sourozenci zpíval už v půldruhém roce. Právě ona byla jeho zázemím a jistotou. Po jeho otci se ani jeden z jeho dvou synů nejmenuje, ale po matce pojmenoval jedinou dceru: Paris Michael Katherine.

V osmadvaceti letech se zpěvák objevuje ve společnosti pětadvacetileté blonďaté Karen Faye. Co všechno mezi nimi bylo, se neví, nicméně Karen byla jeho dvorní vizážistkou.

Tatiana Thumbsenová byla hlavní ženou v Michaelově klipu "The way you make me feel". Poté s ním odjela na turné Bad. Ve své biografii věnovala vztahu s Michaelem prakticky všechny kapitoly a nezapomněla dodat, že je to muž se vším všudy.

Další ženou, o které se dozvěděl tisk, byla herečka Brooke Shieldsová. V rozhovoru s Oprah Winfrey v roce 1993 přiznal, že se scházejí u něj nebo u ní doma a že je do Brooke zamilovaný. "Mé srdce je naplněno smutkem z té ničivé ztráty, kterou pro mne znamená smrt skutečného přítele. Byl to mimořádný kamarád a umělec. Spolu s jeho rodinou i obdivovateli truchlím nad jeho smrtí," vyjádřila se herečka nyní po jeho smrti.

Svou první o 10 let mladší manželku Lisu Marii Presley, dceru Elvise Presleyho, si Michael vzal po čtyřměsíční známosti, krátce poté, co se sama rozvedla. Svatba se konala 26. května 1994 v Dominikánské republice, ale veřejnost se o tom dozvěděla až o tři měsíce později. Lisu Marii zpěvák znal od dětských let a nikdy se netajil tím, že ji velmi miloval a že mu svým odchodem ublížila. Rozvedli se po roce a půl. "Jsem velmi zarmoucená..., především kvůli jeho dětem, které pro něho byly vším, a také kvůli jeho rodině. Je to obrovská ztráta," sdělila médiím bezprostředně po zpěvákově smrti.

Druhá žena Michaela Jacksona je pouze o rok mladší zdravotní sestra z dermatologie a jmenuje se Deborah Rowe. Vzal si ji v listopadu 1996 těsně po rozvodu s Lisou Marií. S Debbie se jim narodily dvě děti, Prince Michael Junior (*13. února 1997) a Paris Michael Katherine (*3. dubna 1998). "Dítě bylo počato normální cestou a neexistuje žádná smlouva," prohlásila tehdy Debbie. Byla zřejmě úplně jinou ženou v jeho životě než všechny ostatní: nezištná, oddaná i nezávislá, milující například jízdu na harleyi. Brzy po narození dětí žili manželé odděleně, děti zůstaly s otcem. Rozvedli se po necelých třech letech celkem nekonvenčního manželství.

Matka zpěvákova třetího dítěte Prince Michaela II. není známa. Píše se, že si její těhotenství zaplatil a dělohu "pronajal". O dětech čtěte více zde.

Michael Jackson měl pět bratrů, ale také tři sestry. Nejznámější je o osm let mladší Janet Damita Jo (vydala 11 alb). "Jsem zasažená zármutkem a zničená náhlou ztrátou bratra," reagovala na Michaelovu smrt.

Druhé dvě sestry jsou starší. Všechny jsou však profesí zpěvačky. LaToye Yvonne (vydala 15 alb), která je o dva roky starší než on a živila se i modelingem, Michael produkuje v roce 1980 album. Jeho nejstarší, dnes už devětapadesátiletá sestra Maureen Reilette si ke zpívání (vydala 5 alb) vybrala tanec.