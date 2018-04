I když nemáte mandle, angínu dostat můžete. Léto je pro ni ideální

Nejčastěji postihuje děti, ale nevyhnete se jí ani v dospělosti.

Lidé trpící v dětství angínami mají v dospělosti oslabené kosti, klouby a srdce.

Je to tím, že bakterie, které tuto nemoc způsobují, se ukládají právě do kloubů či srdečního svalu. Potíže se mohou projevovat až po dvaceti letech a není to nic příjemného.