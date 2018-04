I běžné léky mohou zabíjet

Naučte se zacházet s léky Bez léků se většina lidí neobejde. Přinášíme několik rad, jak s produkty farmaceutických firem zacházet, aby jejich užívání bylo skutečně ku prospěchu. • Pozor na nebezpečné kombinace!

Čím více léků berete, tím větší je pravděpodobnost, že se budou navzájem ovlivňovat - alespoň jednou za rok by tedy měl váš lékař zkontrolovat, zda všechny léky skutečně potřebujete. • U dětí rozhoduje váha

U dětí je vždy třeba dávkování léku upravit. Není přitom ani tak rozhodující věk dítěte jako jeho váha. Rozhodně neplatí, že dítě je zmenšený dospělý, řada léků se jim nesmí podávat vůbec. • Máte v pořádku játra a ledviny?

Pokud má někdo nemocná játra či ledviny, jeho tělo reaguje na léky jinak. Po poradě s lékařem je často třeba upravit - většinou snížit - dávkování. • V těhotenství se vždy poraďte s lékařem

U každého léku by měla být informace o tom, zda ovlivňuje vývoj plodu a přechází do mateřského mléka. Přesto je lepší se u každého léku poradit s ošetřujícím lékařem. Rozhodně to neznamená, že se těhotná či kojící žena musí lékům vyhýbat. • Berte lékárníka jako partnera

V každé lékárně musí být vysokoškolsky vzdělaný farmaceut. Ten by měl být připraven pacientům s výběrem léků poradit. Obvykle to i rád udělá - nemá pak pocit, že je pouhý prodavač.