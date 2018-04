I bez lepku, mléka a vajec vám může chutnat

Na začátku byly čistě soukromé důvody. "Potřebovala jsem začít vařit bez lepku, mléka a vajec. Surovin bylo k sehnání dost, ale chyběly mi zajímavé a použitelné recepty," říká autorka knihy Vařím s láskou Zuzana Kobíková z Brna.

Nechtěla se také spokojit s nejčastější náhradou klasické mouky, kterou je mouka bezlepková, v jejímž složení najdete nadpoloviční většinu bramborového a kukuřičného škrobu. Z výživového hlediska totiž nejsou tyto škroby tak hodnotné, jako třeba potraviny z pohanky, jahel, rýže nebo třeba bezlepkové náhrady mléka, které jsou bohaté na vitaminy, stopové prvky a další látky.

Proč vařit bez lepku, mléka či vajec? Lepek - je směs bílkovin, které se nacházejí spolu se škrobem v semenech obilnin (pro celiaky je nebezpečný lepek obsažený v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu). Mléko - i když je významným zdrojem vápníku, jeho prospěšnost pro zdraví člověka je v poslední době zpochybňována. Až šedesáti procentům lidí v České republice totiž může způsobovat zdravotní potíže jako bolesti břicha, problémy s trávením nebo kožní projevy, ať již způsobené intolerancí laktózy nebo alergií na mléčnou bílkovinu. Vejce - jejich nesnášenlivostí netrpí tak velké procento populace a v množství 2 až 3 týdně jsou v jídelníčku zdravého člověka prospěšná. Jejich použití navíc usnadňuje přípravu některých pokrmů, proto je ve svých receptech Zuzana Kobíková uvádí i s možnou alternativní náhradou.

Na první pohled se může zdát, že pokud z kuchyně "vyženete" mléko, mouku a vajíčka, tak se na to rovnou můžete vykašlat a začít se živit jen ovocem a zeleninou, protože každý recept minimálně jednu z těchto surovin obsahuje.

"Není to tak strašné, jak to na první pohled vypadá," oponuje Zuzana Kobíková. "Například mléko můžete dobře nahradit sojovými, rýžovými i pohankovými nápoji, případně kozím mlékem, ale často i obyčejnou vodou. Vejce, bez kterých některá jídla prostě nebudou držet pohromadě, pak třeba malým množstvím psyllia rozmíchaného ve vodě."

Chce to změnu v myšlení

Problém podle ní není ani tak v recepturách, jako v nás samotných a našich zakořeněných představách. Také musíme počítat s tím, že ne všechno se nám bude hned dařit. Mnoho z lidí, kteří se musí zříci lepku, rovněž velmi těžce nese, že se musí nadobro vzdát křupavého rohlíku nebo chleba s máslem k snídani. Jenže variant na chutný, vyvážený a zajímavý start do nového dne je podle Zuzany Kobíkové dostatek.

"Doslova eldorádem pro vaši fantazii jsou různé snídaňové kaše, které vám ani nezaberou moc času, protože je můžete připravit z instantních směsí zalitých horkou vodou a dalších přísad jako ořechy, kakao nebo ovoce, které máte po ruce. Z vlastní zkušenosti vím, že zejména jáhlová a pohanková kaše upravuje po ránu bolestivý či citlivý žaludek. Navíc si ji snadno připravíte nejen doma, ale třeba i v práci nebo na cestách."

Jako ochutnávku z bezlepkové kuchařky Vařím s láskou můžete vyzkoušet třeba:

Bezlepkový perník s jablky, skořicí a badyánem

180 g pohankové mouky

150 g pohankové krupice

20 g bezlepkového nápoje

1/2 lžičky sody

3 jablka

100 g tuku

1 lžička psyllia rozmíchaná ve 100 ml vody

5 lžic medu

1 lžíce rumu

3 lžíce fruktózy nebo 2 lžíce cukru

80 g vlašských ořechů

2 lžíce kakaa

1 lžička mleté skořice

1 lžička mletého badyánu

1/4 lžičky mletého hřebíčku

1/4 lžičky mletého zázvoru

1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Formičky na muffiny nebo bábovičky vytřeme tukem a vysypeme pohankovou moukou. Těsta je zhruba 1 kg, perník při pečení nabyde o 1 cm.

2. Pohankovou mouku a krupici prosejeme do misky, přidáme bezlepkový nápoj v prášku, sodu a dobře promícháme.

3. V hrnku smícháme psyllium s vodou a počkáme asi tři minuty, pak se změní v hmotu podobnou vaječnému bílku.

4. Do druhé misky nastrouháme jablka, přidáme med, fruktózu nebo cukr, rum, mleté nebo drcené vlašské ořechy a koření. Zamícháme, přidáme připravené psyllium a opět dobře promícháme.

5. Do směsi vmícháme směs sypkých přísad. Husté těsto pomocí gumové stěrky přemístíme do pečicí formy. Pečeme 30 až 40 minut při 180 °C. Vyklopíme a necháme chladnout pod utěrkou.

6. Podáváme posypané skořicovým cukrem. Výborně chutnají s meruňkovým džemem nebo povidly.