Kate se porodu zřejmě nebála, což je zásadní, říká lektorka hypnoporodu

Co je hypnoporod?

Je to program předporodní přípravy, který učí ženy, jak připravit svou mysl a tělo na porod tak, aby dosáhly snazšího, pohodlnějšího a spokojenějšího porodu.

Michaela Kalusová Předporodní, porodní a poporodní dula.

Základ kurzu kompletní předporodní přípravy s Hypnoporodem vytvořila po narození syna v roce 2010. Od té doby jej navštívilo přes 1000 párů. Studovala u Michela Odenta a Liliany Lamers v Londýně a je certifikovaná učitelka hypnoporodu u Katherine Graves.

V roce 2017 dokončila studium prenatální a perinatální psychologie s asociací APPPAH (The Association For Prenatal And Perinatal Psychology And Health) a speciálních vizualizačních technik Catherine Shainberg (Dreambirth).



Má dvě děti, syna a dceru Michaela Kalusová, lektorka hypnoporodních kurzů.

Má hypnoporod něco společného s hypnózou?

Ta “hypno” část se týká hypnoterapie, tedy nikoliv uvedení ženy do nevědomého transu, ale používá relaxaci, vizualizaci, metodu pozitivního „přeladění“ a dýchací cvičení, které společně tvoří účinnou přípravu k porodu. Žena je pak schopna se ponořit hluboko do sebe a kontaktovat se s jejím téměř nekonečným zdrojem všech talentů, celého potenciálu a tyto schopnosti využít v reálném světě.

Díky tomu pak snáze porodí?

Soustředění se na sebe sama, kdy její vědomí komunikuje s nevědomím, jí umožní rychle a efektivně docílit toho, co si předsevzala.

Čím se taková příprava liší od jiných předporodních kurzů?

Jiné kurzy se většinou orientují pouze na fyzickou a informační přípravu k porodu. S námi ženy pomocí speciálních technik využívajících všechny naše smysly objevují i emocionální a duševní aspekty porodu.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Pro všechny ženy (i muže), kteří chtějí rodit přirozeně či se chtějí aktivně na porodu svého dítěte podílet. Je vhodná pro všechny ženy, které věří v sílu mysli a chtějí se na porod připravit komplexně.



Je hypnoporod jen pro absolventky vašeho kurzu?

Schopnost bezpečně porodit je nám vlastní, ale vnější svět plný stresujících informací mnohé z nás odvedl od přirozeného uvolnění se a vnitřního klidu, od porodu beze strachu, který probíhá vlastním tempem, kdy je žena respektována a je jí nasloucháno.

Takže jsme zapomněli brát porod jako přirozenou věc a příliš jej vnímáme jako nebezpečí?

Jsou ženy, které porodí “hypnoporodně”, přirozeně, aniž by o tom přemýšlely a nějak proces pojmenovávaly. Ale těm, co je svazují obavy, zodpovědnost, dodáváme víru v je samé, snažíme se, aby pocítily svou sílu a uvěřily si, že dosáhnou toho, co chtějí, včetně harmonického, přirozeného a radostného porodu.

Co když nastanou komplikace?

Porod může být krásným a obohacujícím zážitkem pro celou rodinu, i když třeba nakonec dojde na císařský řez. Aby to tak bylo, je třeba se informovat, dělat svá vlastní informovaná rozhodnutí a neopomenout i tu emocionální a tak důležitou část.

Jak přesně metoda ženě pomáhá?

Hypnoporod je určen ženám, které si přejí přirozený porod. Ženy, které v průběhu těhotenství pravidelně relaxují, vizualizují a na porod se ladí, jsou klidnější, cítí se pohodlněji a lépe spí. Pravidelná meditace pomáhá produkci endorfinů a dopaminu, které působí jako přírodní anestetikum těla. Je známo, že stres působí negativně na naše zdraví a pocit blahobytu. Lidské tělo má schopnost samo vyrobit hormony tlumící bolest. U porodu je to pak velkou výhodou. Ostatně, ženy tímto způsobem rodí celá staletí.

Chodí na kurzy i tatínkové?

Kurzy jsou vhodné pro celou rodinu, rodiče si na nich ujasní, jak a kde chtějí porodit a vybírají si pečlivě porodní tým. Prostředí porodu a lidé kolem jsou stejně důležití jako celá příprava ženy. Muži nám také často říkají, že si konečně dobře odpočinuli. U relaxací večer běžně okamžitě usínají.

Jak krok za krokem hypnoporod probíhá?

Jako přirozený porod v relaxaci. Ženy se běžně projevují klidněji a používají hluboký dech. Mají větší tendenci se ponořit samy do sebe a nechat tělo a miminko dělat svou práci. Každá potřebuje k tomu, aby se při něm cítila dobře, něco jiného. Jedna tmu, druhá sedět ve vodě, další sluchátka s příjemnou hudbou, anebo chce být obklopena nejširší rodinou. Neexistuje jeden návod, žádný předem stanovený postup. Svůj porod si žena řídí sama.



Jaké prostředky a pomůcky pomáhají?

Podpůrné metody uvolnění jako aromaterapie, homeopatie, hudba, afirmace, klid, masáž a pohyb. Žena si sama určuje, co je pro ni vhodné a s tělem spolupracuje. Některé ženy mají v průběhu porodu i sluchátka a jsou ponořené do sebe.

Takže když po nich chce něco lékař, tak ho nevnímají?

Věřím, že pokud je potřeba něco ženě sdělit, může ji personál jemně vyrušit. Ženy se nedostávají do stavu spánku, ale jsou plně při vědomí. Jsou tedy schopné efektivně a klidně komunikovat. Jsou také schopny dělat informovaná rozhodnutí a spolupráce s lékaři je tak daleko efektivnější. Hypnoporod je metoda, u níž se předpokládá spolupráce, není to alternativní metoda.

Kdo s touto metodou přišel?

Dostupné záznamy ukazují, že to byl porodník Grantly Dick Read v roce 1913, který přišel za ženou do chatrče, kde chtěla v naprostém klidu rodit. Nabízený chloroform žena odmítla a lékař se divil, že necítí bolest. Žena se ho pak zeptala, jestli by to mělo bolet? Read poté vytvořil teorii syndromu strachu - napětí - bolesti a v roce 1950 napsal knihu Porod beze strachu. Jeho teorie se opírala o tvrzení, že strach vede k napětí a následné bolesti a pokud odstraníme z porodu strach, nebude ani napětí a ani bolest.

Následoval jej lékař Michel Odent, který jako první založil v Pithiviers kliniku přirozených porodů a kladl velký důraz na nevyrušování ženy v průběhu porodu. V roce 1987 to byla Michelle Leclaire O’Neillová, která poprvé ve své knize použila výraz “hypnoporod”. Na ní poté navázala Marie Monganová, která celý koncept kurzu i samotného hypnoporodu zpracovala a vydala také knihu.

Existují nějaké exaktní studie, které by potvrzovaly přínos hypnoporodů?Je jich samozřejmě celá řada. Například v roce 2016 byla zveřejněna studie vědců Kate Lvettaové a Hannah Dahlenové. Tato studie zdůraznila, že nezávislé předporodní vzdělávání žen, které zahrnuje relaxace, dýchání, meditace, masáž a akupresuru, výrazně snižuje zásahy při porodu. Další studie z roku 2004 vydaná Britským žurnálem anestezie zjistila, že ženy, které se na porod připravovaly za pomoci hypnózy, měly snížené požadavky na léky proti bolesti a lépe hodnotily pocit bolesti při porodu.



Jak takový váš kurz vypadá?

Naše kurzy Jemné zrození jsou dvoudenní, jednodenní nebo také šestitýdenní, pro ženy i pro páry. Kurz stojí od dvou do čtyř tisíc a jeho součástí jsou MP3 nahrávky, také materiály a speciálně na zakázku nakreslené mandaly a afirmační karty. Nedílnou součástí je také následná podpora až do porodu miminka.



Jaký je o tyto kurzy v České republice zájem?

Zájem stále roste. Ročně k nám přijde kolem 600 párů.



