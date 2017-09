Horší než ranní nevolnost. Při nemoci, kterou má Kate, může jít o život

Na začátku září psala britská média o tom, že vévodkyně Kate čeká už třetího potomka. Brzy na to přišla další zpráva, že už potřetí zažívá stav, kvůli kterému ji v roce 2012 museli hospitalizovat. Česky se mu někdy říká těžké těhotenské nevolnosti, ale k těm klasickým má velmi daleko, a když se nevychytají včas, mohou být i velmi nebezpečné.



Hrozba pro matku i plod

Klasická ranní nevolnost v těhotenství se vyskytuje velmi často, minimálně u devadesáti procent gravidních žen, říká gynekolog a sexuolog Pavel Turčan. „Větší část z nich ji pociťuje pravidelně a denně, zvláště v prvních třech měsících těhotenství,“ popisuje. Nemusí se přitom jednat přímo o zvracení, ale jen o nauseu – známý pocit „na zvracení“.

„Zatímco tento stav je pouze nepříjemný, hyperemesis gravidarum je už porucha závažnější. Žena při ní trpí opakovaným zvracením několikrát denně,“ popisuje lékař. „Kvůli tomu nedokáže přijímat dostatečné množství živin a tekutin, je tedy ohrožená zároveň dehydratací i metabolickým rozvratem.“

Na počátku těhotenství čelí těmto rizikům hlavně matka, ale když se problémy objevují i v pozdějším stadiu, můžou poškodit i plod. „V té době už funguje placenta a plod je závislý na přísunu živin od matky. Hrozí mu proto růstová retardace a poruchy vývoje,“ upozorňuje Turčan.

Zatím nikdo přesně neví, co za hypermesis gravidarum může. „Nejspíš souvisí s hormonálními změnami, zvlášť s hladinou estrogenu. Jiná teorie pak předpokládá, že ženy, které stavem trpí, mají vyšší hladinu choriového gonadotrophinu – hormonu, který částečně stimuluje štítnou žlázu ke zvýšené tvorbě dalších hormonů,“ shrnuje Turčan. Žádná z teorií zatím stav zcela nevysvětluje.

Hlavní je přijít včas

Málo známou situaci bohužel řada žen podcení a do nemocnice se dostanou až ve chvíli, kdy už je stav velmi vážný. Stejně jako Kate v době, kdy čekala prince George. „Jestliže žena opakovaně zvrací, je potřeba doplňovat tekutiny a snažit se aspoň trochu jídla v sobě udržet,“ říká gynekolog. Pokud se to nedaří, je podle něj zásadní vyhledat pomoc co nejdříve. Ne až ve chvíli, kdy žena kolabuje.

V nemocnici se postarají o to, aby chybějící tekutiny a minerály přijala v jiné formě – nejčastěji pomocí infuzní terapie. Další na řadě je parenterální výživa, která kombinuje přísun živin skrze infuze a podávání léků proti zvracení. Jen ve výjimečných případech, kdy zvracení nejde utišit, musí lékaři těhotenství ukončit, aby zachránili život matky.

Pokud budoucí maminka o riziku ví, je větší šance, že do nemocnice dorazí včas. Hypermesis gravidarum se sice nedá zcela „předpovědět“, ale pár varovných signálů se najde. Důležitým faktorem je výskyt nemoci v rodině. „Ženy, které se narodily z těhotenství, ve kterém matka onemocněním trpěla, mají asi třikrát větší riziko, že je také postihne,“ říká lékař.

Je podle něj častější také u žen, které nesnášely hormonální antikoncepci. S větším rizikem by pak měly počítat ty, které už hypermesis gravidarum trpěly v předchozím těhotenství; podle některých studií pak i ty, co čekají vícerčata, trpí nadváhou nebo mají gestační trofoblastickou nemoc, při které dochází k abnormálnímu buněčnému růstu v děloze.

O rizikových faktorech, případně o počínajícím problému je potřeba mluvit s lékařem. „Může vás poučit o příznacích a závažnosti onemocnění, ale také poskytnout dietní poradenství. Je například dobré jíst častěji, v menších porcích a volit jídla s nižším glykemickým indexem,“ uvádí Turčan.