Hyperaktivní dítě? Možná jen špatně spí

Spánková apnoe se projevuje krátkými zástavami dechu, způsobenými uzávěrem horních cest dýchacích. Pokles množství kyslíku v krvi donutí postiženého probudit se natolik, aby se mohl znovu nadechnout. Blokáda trvá pět až deset vteřin a objevuje se třeba i stokrát během jedné noci.

Třebaže si člověk není těchto nepravidelných pauz vědom, způsobují mu nekvalitní, neklidný spánek, který doprovází chrápání a časté převalování, ale také nadměrné slinění a pocení. Dítě s touto spánkovou poruchou se také někdy probouzí příliš brzy. To vše pak logicky vede k dlouhodobé spánkové deprivaci, jejíž dopad na běžný život je zřejmý: horší schopnost se koncentrovat, myslet a zapamatovávat si, a také celková nervozita, impulzivní a vzteklé chování.

"Pokud děti v noci špatně spí, negativně to ovlivní jejich mentální vývoj a samozřejmě i jejich výkony ve škole a další chování," tvrdí specialista na ušní, nosní a krční choroby Stephen Landers z amerického zdravotního centra Our Children‘s House v Bayloru. Ve svém říjnovém článku o spánkové apnoe jej cituje server MedNews.com.

Jeho slova potvrzuje i výzkum publikovaný v nejnovějším čísle časopisu American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Podle něj mají celé dvě třetiny dětí s poruchami spánku nějaký stupeň kognitivního deficitu a s ním spojené problémy s učením, potažmo chováním. Toto zjištění vědci připisují skutečnosti, že během krátkodobých blokád dechu není krev v mozku dostatečně zásobena kyslíkem.

Nespíš, zlobíš

Rodiče, kteří mají starosti s nesoustředěným a hyperaktivním potomkem, by se proto měli intenzivně zaměřit na kvalitu jeho spánku. Odborníci radí, že by měli spánek dítěte spánek pravidelně pozorovat. Pokud dítě často a hlasitě chrápe, zadýchává se, hodně se ve spánku pohybuje, spí v neobvyklé poloze (se zakloněným krkem nebo vkleče) apod., měli by rodiče vážně uvažovat o tom, že s ním navštíví specialistu z oddělení ORL.

Řada dětí s výchovnými problémy je špatně diagnostikována, a to právě syndromem ADHD neboli hyperaktivitou s poruchou pozornosti, upozorňuje Stephen Landers. V nezanedbatelném procentu případů však může být za potížemi neposedů právě spánková apnoe. "Pokud budou děti dobře spát, zmizí spousta výchovných problémů," dodává Landers.

Zloději spánku

U dospělých lidí se spánková apnoe většinou objevuje v souvislosti s nadváhou a vysokým krevním tlakem, zatímco u dětí bývají na vině zvětšené nosní a/nebo krční mandle. Pro vyřešení problému se spánkovou apnoe se proto doporučuje jejich odstranění.

Spánková apnoe postihuje přibližně dvě procenta dětí. Mezi další poruchy spánku u dětí patří také náměsíčnost nebo "syndrom neklidných nohou".

Náměsíčnost přitom není u dětí úplně vzácná – odhaduje se, že svou zkušenost s ní má až třicet procent dětí. O takzvaném syndromu neklidných nohou se mluví především v souvislosti s dospělými. I u dětí však může přispívat k neplnohodnotnému spánku a zvýšené denní únavě.