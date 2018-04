Hygienik: Pandemie zatím nehrozí

ČTĚTE TAKÉ:

Lékaři i armáda chystají krizový plán

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA:

Ptačí chřipka



"Zatím ale žádná pandemie nehrozí, nemusíme se znepokojovat," říká Polanecký k plánu.

V tom je popsáno, jak by stát spustil hromadné očkování, koho by se týkalo, kam by byli převáženi nakažení lidé nebo co by kdo přesně dělal.

V jakém okamžiku by se začali lidé řídit tímto plánem?

Bylo by to v okamžiku, kdy by se virus ptačí chřipky přenesl z člověka na člověka. V takovém okamžiku bychom se tím začali vážně zabývat.

Nebylo by ale pozdě?

Zatím k tomu prostě není důvod, žádné pandemické šíření z člověka na člověka nebylo vědecky prokázáno.

Ale přece jenom, nemobilizovalo by Česko, kdyby se objevil v Evropě případ, že by člověk onemocněl ptačí chřipkou, byť od ptáků?

Vážné by to začalo být až v případě, že by šlo o pandemické šíření, tedy kdyby se navzájem nakazilo deset, sto nebo třeba i tisíc lidí. Pokud se toto nestane, je panika zbytečná. Pandemický plán máme připravený, ale zatím není důvod uvádět ho v život.

Podle vás tedy nemá ani smysl shánět léky proti ptačí chřipce?

Současná psychóza je úplně zbytečná. Dobře to je vidět na očkování proti chřipce. Všichni, kteří mají peníze, najednou naběhli na doktory a chtějí, aby je píchali proti chřipce. Ale když jsme v minulosti lidi vybízeli k očkování, nechtěl nikdo.

Podobné to je s výprodejem léku Tamiflu. Nechápu, jak ho mohli lidé vykoupit, když je na recept, navíc má být předepisovaný jen při určitých diagnózách.

Ale chování lidí je přece logické...

To ano, myslím si, že v budoucnosti nás budou lidé ohrožovat pistolí a budou chtít vydat léky. My s tím počítáme, uvažujeme, že výdej léků by musela hlídat policie.

Proč ale není dost léků?

Podle našich odhadů je pravděpodobné, že stačí naočkovat dvacet procent populace a pandemie by se mohla zastavit.

Koho konkrétně by se týkalo přednostní očkování?

To by mělo být popsáno v pandemických plánech krajů.

A existují tyto plány?

V některých krajích ano, v jiných ne. Ne každý bohužel pochopil, jak je to podstatné.