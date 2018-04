Hygienici chtějí zavést nová očkování

"Obojí očkování by bylo plošné pro 90.000 dětí populačního ročníku, proti bakterii Haemophilus by byly očkovány malé děti, proti hepatitidě B dvanáctileté. Náklady na povinná očkování včetně těchto dvou nových by neměla ročně přesáhnout 200 miliónů korun, v návrhu rozpočtu už s nimi počítáme,"informovala Jana Foltinová z odboru hlavního hygienika České republiky.

Problém je však podle Foltinová v tom, že současný zákon znemožňuje novelizaci starých hygienických předpisů, neumožňuje tedy rozšířit očkování a tím zlepšit ochranu občanů. "Česká republika je zavázána k 1. lednu 2000 upravit kolem 4000 zákonů, dosud se to podařilo u 400. Půjde-li to dál tímto tempem, budeme připraveni ke vstupu do EU za 40 let," varovala Foltinová. Podle ní to bude ostuda pro Českou republiku, za kterou mohou ODS i ČSSD, protože vláda ODS závazky přijala a vláda ČSSD je měla realizovat.

Zákon by podle Foltinové měl být přijat, než se bude schvalovat státní rozpočet, protože z něj plynou požadavky na jeho změny. Týká se to například financování hygienického dozoru, který by vykonávalo místo 85 hygienických stanic placených z rozpočtu zdravotnictví 15 správních úřadů placených státem.

Zákon umožní podle Foltinové omezit byrokratické překážky pro výrobce a dovozce, protože jim stačí dodržet obecně závazné předpisy na kvalitu a nebudou už žádat o schválení hlavního hygienika. "Jsou to dva vozíky pošty denně, když to zmizí, zbude hygienické službě více času na konkrétní kontroly v terénu," dodala.