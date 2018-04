Hygiena v domácnostech je mizerná

Více než dvě třetiny lidí nedodržují základní hygienická pravidla a muži jsou toho nejhorším příkladem. Tvrdí to britští vědci, kteří zjistili, že mnoho lidí si například nemyje ruce po použití záchodu, před přípravou jídel nebo při kašli a kýchání. Důsledkem toho je, že doma mají mnohem více choroboplodných zárodků než na veřejných místech.

Veřejné toalety jsou často čistější než pracovní plocha leckteré kuchyně, uvádějí odborníci z britské Hygienické rady.

Z jejich výzkumu vyplynulo, že 53 procent lidí si nemyje ruce poté, co si jimi zakrývali ústa při kašli nebo kýchání. Jeden z deseti lidí si nemyje ruce po použití záchodu a téměř čtvrtina obyvatel se klidně pustí do přípravy jídla poté, co hladila svého zvířecího miláčka a nepoužila poté žádný dezinfekční prostředek.

Na druhou stranu výzkum zjistil, že jen tři procenta lidí si myslí, že by jejich domov byl plný infekce, a jeden ze tří si je jist, že jeho pracovní plocha v kuchyni je čistá. "Navzdory pokroku v medicíně a ve vědě jsou dnes domácnosti mnohem více zaplněné bakteriemi než v době, než se začala ve 40. letech minulého století široce používat antibiotika," řekl virolog a předseda Hygienické rady Profesor John Oxford.

"Řekl bych, že jsme dnes polevili v ochraně svého zdraví. Když dostaneme infekci, myslíme si, že stačí sáhnout pro něco na poličku a vyřeší se to. To je ovšem velký omyl."

Důkazy vědců ukazují, že jednoduchá a správná hygienická pravidla mohou snížit riziko nemocí a infekce v domácnostech i ve společnosti. Musíme se ale chránit sami tím, že budeme tato pravidla uplatňovat v praxi, zdůrazňují.