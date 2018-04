Hýčkejte své tělo jako v lázních v klidu domova

Obruste starou kůži

Peeling neprospívá jen vašemu obličeji. Zhrublý nános kůže na loktech, kolenou i patách potřebuje pořádnou masáž – třeba solemi od Středozemního moře. Ostatní části těla ošetřujte jen velmi lehkým třením, abyste si nepoškodili vrchní vrstvy kůže. Nové peelingové pasty obsahují navíc esenciální oleje, které nejen voní, ale zároveň pleť vyživují. Nezapomeňte na záda, a pokud vám je nemá kdo vydrhnout, použijte tělový kartáč. Znásobíte pak funkci vonných brousků.

ALCHYMIE VE VANĚ

Připravte si olejovou koupel s bylinkami. Změňte koupelový rituál a nejdříve vmasírujte do suché pokožky revitalizační esenciální oleje s mátou, borovicí a rozmarýnem, abyste ulevili svalům, a pak se teprve ponořte do příjemně teplé, nikoliv horké vody.

Hýčkejte své tělo

Ve vaně s bylinkami svíčkami a vonnými oleji se určitě budete cítit příjemně, ale nepřežeňte to. Dlouhým namáčením byste své pokožce mohla uškodit.

ZABALTE SE

Nahřejte si velkou osušku nebo froté župan a po koupeli se zabalte. Chvilku odpočívejte, než se pustíte do dalších relaxačních rituálů. Využijte tento čas a natřete si ruce silnou vrstvou výživného krému a zabalte je do igelitu. Odměnou vám bude vyhlazená kůže. Nehty ponořte do mističky s teplým olivovým olejem a pak je promasírujte do nehtového lůžka.

BIO AROMA MASÁŽ

Vyměňte tentokrát svoje tělové mléko za masážní tělový olej s esenciálními oleji ze zázvoru, hřebíčku a grapefruitu. Nanášejte jej dlaněmi přes stehna, kyčle, hýždě a pak i paže. Následně masírujte nohy rozevřenou dlaní a prsty směrem odspoda nahoru. Podpoříte tím cirkulaci tělní tekutiny – lymfy. Odvodníte nohy, váš krok bude lehký a zeštíhlíte stehna.

Pedikúrová seance

Ztvrdlou kůži na patách a prstech obrušte peelingovými solemi. Nohy potřete pořádnou vrstvou změkčujícího krému a nechte ho působit alespoň pět minut.

ZKOUŠEJTE REFLEXY

Každá část chodidla je propojená s nějakým tělesným orgánem. Masáží chodidel uvolníte napětí v břiše, masáží palce krk a tlakem na vnější stranu chodidel zklidníte ramena. Jemně poklepejte plosku chodidel. Vyzkoušejte ministrečink. Uchopte prst vedle palce a táhněte, jako byste ho chtěli prodloužit.

Oživte barvu a lesk

Pro rozjasnění barevného odstínu si kupte barvu stejnou, jako mají vaše vlasy a která obsahuje výživný olej. Potřebovat budete ještě hřeben, pinzetu a celofán.

DLOUHÉ VLASY

Barvu nenanášejte celistvě, ale v podélných pruzích, tak bude působit mnohem živěji, než když si obarvíte celou hlavu. Pokuste se o zesílený barevný efekt na konečcích vlasů a pramenech kolem obličeje. Pokud jste si jistá, že barvu dobře snášíte, obarvěte si i obočí.

KRÁTKÉ VLASY

Barvu naneste na prsty a jen zlehka promněte. Tak zvýrazníte odstín hlavně na konečcích vlasů.

Recepty na domácí masky

Udělejte si radost a staňte se domácím chemikem. Objevte tradiční recepty na krásu a vyrobte si vlastní směs.

MAROCKÝ PEELING

Pleť potřebuje nejdříve důkladné očištění a to zvládnete jemným obroušením drobnými zrnky cizrnové mouky.

Umíchejte si v mističce směs ze dvou až tří lžiček umleté sušené cizrny, jednoho žloutku a zakapejte ji dvěma až třemi kapkami růžové vody. Směs naneste na obličej a nechte schnout čtvrt hodiny. Před opláchnutím masku z obličeje setřete jemnými krouživými pohyby.

MAROCKÝ ZÁBAL NA TĚLO

Dekolt, paže, lokty, kolena a nárty na nohou vyživte speciálním hydratačním zábalem z jílové masky.

Smíchejte 5 až 6 polévkových lžic bílého jílu ( k dostání v bioobchodech) s růžovou vodou, až získáte homogenní pastu. Rozetřete ji na místa, která chcete hydratovat, především na dekolt, a nechte zaschnout, dokud se na povrchu nevytvoří krusta. Pak se opláchněte.