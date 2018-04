Hvězdy, které propůjčily svou tvář módě

Že se na nás z plakátů oděvních značek usmívají české herečky, to už jsme si zvykli. Začalo to Aňou Geislerovou v kampani pro C&A, pak jsme v obchodech oděvního giganta začali vídat tvář Lindy Rybové a za výlohou oční optiky nám herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková v originálních brýlích oznamuje, že: "Poslouchá jen vítr a svého optika."

Módní firmy pochopily sílu známé tváře a využily ji naplno. V zahraničí to není nic nového, tam je zase revoluční jiný moment. Málokdo by si asi před pár lety pomyslel, že by superhvězda Madonna byla ochotná spolupracovat s víceméně masovou značkou H&M, ale stalo se.

V reklamním klipu, který ohlašoval tuhle nečekanou spolupráci, si bere Madonna do "práce" hezkou mladou Asiatku, která přijde v kostkované minisukni a prošívané vestě, a když s ní Madonna skončí, je z ní elegantní kočka v černých šatech. A černá je taky letošním hitem této kolekce.

Rytmus osmdesátých let

Takže oblíbená značka H&M si pro nás letos připravila velkolepou show, kde je ústřední hrdinkou náročná královna popu. Ta nové kolekci pod názvem "M by Madonna" propůjčila nejen svou tvář a nafotila všechny fotky, ale modely i navrhla! A proč? "Protože konfekce nemusí a nesmí být nudná! Móda musí být osobitá a hravá. Ulice má oblékat svět!" Podle svých slov pak vzala tužku do ruky a kreslila a kreslila, dokud nevznikly všechny návrhy. Modely jsou originální, nespoutané a přitom ženské i elegantní.

Černobílá variace zahrnuje upnuté blůzičky, ještě upnutější kalhoty, stejně jako stylové "malé černé" a hit letošního jara - bílý baloňák ke kolenům. Madonna ve svých modelech vypadá jako sexy sekretářka, filmová hvězda na cestách i jako disko holka osmdesátých let. Inspirovat se můžete i vy. Upnutější linie ale volají po vysportovaném těle. Takže nejdřív do posilovny a pak teprve do H&M!

MADONNA PRO H&M

Mezinárodní módní gigant H&M a jeho hlavní návrhářka Margareta van den Bosch se spojili s popovou královnou Madonnou a vytvořili sérii oblečení a doplňků, které v březnu 2007 dorazily do všech obchodů této značky po celém světě. Kolekce "M by Madonna" odráží zpěvaččin vlastní a výrazný styl, který spíš trendy tvoří, než by se jimi řídil.





Ve francouzském stylu

Mango je smyslná móda pro mladé a odvážné ženy. Asi proto je tváří firmy pro letošní rok krásná francouzská herečka Milla Jovovich. Představitelka odvážných a neohrožených bojovnic z Pátého elementu nebo Johanky z Arku vyměnila laserovou zbraň i středověký meč za kabelky s ozdobnými přezkami a nafotila velmi ženskou kolekci pro MNG. A nemuseli ji ani přemlouvat. Stačilo ukázat pár modelů a herečka se do nich nadšeně oblékla! Propůjčila jim proslavený francouzský šarm a výsledkem je hravý styl s velmi ženskými liniemi.

Propnutá sáčka trochu ve stylu Coco Chanel, fantastické baloňáky, úzké sukně nad kolena, cigaretové kalhoty a vysoké podpatky ke všemu. I k pánskému nátělníku a džínám. Když tenhle ryze pánský model oživíte ještě blyštivou kravatou, budete od Milly Jovovich k nerozeznání. Koneckonců herečka nosí značku MNG ráda nejen na přehlídkách, ale i v civilu. A když může být sexy ona, proč ne vy?

MILLA PRO MANGO

Španělská módní značka Mango si za svou tvář vybrala herečku, modelku a zpěvačku Millu Jovovich. Narodila se v roce 1975 na Ukrajině, ale skvělou kariéru udělala na západě. Mango si ji vybralo proto, že "Milla je obrazem ženy, kterou si přejeme oblékat. Je moderní a je to osobnost se zdravým sebevědomím."







Nové tóny módy

Rebelská zpěvačka Anastacia měla v módě jasno už dávno! Provokovat ženskostí a neotřelostí! Své oblečení nejen na koncerty si tahle sexy dračice navrhuje už roky, zpočátku si je dokonce i sama šila. To ještě vystupovala jako tanečnice ve videoklipech Salt-N-Pepa. Jak začala ohromovat svět svým hlasem, přestala šít a jen si sama kreslila do šuplíku. Ne nadarmo. Její modely se dostaly ke kreativnímu řediteli s. Oliver a nová Anastaciina kariéra mohla začít. K práci módní návrhářky se podle svých slov dostala v pravou chvíli. Už dlouho měla pocit, že by s módou, respektive normální módou pro běžný život žen měla něco udělat. Ačkoli výstřelky světových návrhářů jsou úžasné, v praktickém životě bývají většinou nenositelné. Když se tedy nabídla spolupráce s módní značkou s. Oliver, Anastacia neodmítla.

Vznikla kolekce plná ženskosti, elegance, klasiky a živelnosti. Jejím cílem není být vyzývavá, ale smyslná. Vše včetně barev, materiálů i vzorů je v dokonalé harmonii a souladu stejně jako Anastaciiny písně. Až příště zabloudíte do butiku s. Oliver, možná uslyšíte šaty zpívat…

ANASTACIA PRO S. OLIVER

Popová hvězda a odvážná žena, která vyhrála svůj boj s rakovinou - Anastacia - se podílela na návrzích kolekce pro německou oděvní značku s. Oliver. Butiků této značky je po Evropě asi 1000, takže není těžké na Anastaciiny výtvory narazit.







Pro sebevědomé ženy

To herečka Dana Morávková šaty sice nenavrhuje, zato je umí nosit a velice jí sluší ženské elegantní modely. I proto se stala tváří značky Debenhams, pro kterou nafotila kolekci uhlazených i romantických modelů zdůrazňujících ženskost a noblesu. A co sama ráda nosí?

Jakému stylu osobně dáváte přednost?

Záleží samozřejmě na příležitosti, pro kterou si vybírám oblečení. V podstatě mi ale nejvíc vyhovuje ležérní elegance. Nic moc usedlého, oblečení musí mít nápad, být něčím originální a zároveň ženské. Taky miluji boty a zajímavé doplňky.

Kdy jste si naposledy něco na sebe koupila?

Abych řekla pravdu, ráda si občas něco koupím, třeba jen šátek nebo zajímavou bižuterii. Teď jsem si ale dlouho nic nekoupila. Vlastně ano, asi před měsícem boty!

A bez čeho se na jaře určitě neobejdete?

To jste mě trochu zaskočili, ještě jsem nestihla se poohlídnout po buticích, co se vlastně nosí. No ale já mám ráda bílou barvu, takže si určitě pořídím bílý jarní kabátek. Asi ve stylu francouzského baloňáku.

DANA MORÁVKOVÁ PRO DEBENHAMS

Česká herečka fotila módní kolekce pro obchodní dům Debenhams letos už potřetí. "Jako profesionální modelka bych se ale živit nemohla," říká. "Můj život naplňuje spíš divadlo a film."





Sázka na krásu

Oblíbený módní dům C&A sází na známé tváře už dlouho. Po herečkách Anně Geislerové, Lindě Rybové a Tereze Brodské přišla na řadu top modelka Petra Němcová. A proč právě ona? Protože Petra vypadá jako jedna z nás. Žádné hvězdné manýry, žádná póza, prostě jen krásná holka od vedle. Navíc milá. A jako taková nám odpověděla na tři módní otázky. I přesto, že měla za sebou náročné focení pro C&A, na kterém předvedla letošní trendy plné kalhotových kostýmků, projmutých kabátků, šatů s puntíky a výšivkou.

Jakému stylu osobně dáváte přednost?

Oblečení musí být hlavně pohodlné a nositelné. I když mám ráda originalitu, extravagance za každou cenu není nic pro mě. Navíc i když to bude znít divně, sama vím, že pohoda a krása vychází zevnitř. Takže když se budete cítit dobře, můžete vypadat nádherně i v teplákách.

Kdy jste si naposledy něco na sebe koupila?

Už dlouho nic. Mám teď tolik práce se svou nadací Happy Hearts Fund, s focením, že na pobíhání po obchodech nezbývá čas, energie a vlastně ani nálada.

A bez čeho se na jaře určitě neobejdete?

Asi bez nějakého tenkého saka a bez džín. Na pobíhání úplně ideální. Ale kdy si je pořídím, nevím. Možná to budu muset odložit do léta a nakonec si koupím žabky…

PETRA NĚMCOVÁ PRO C&A

Na plakátech této značky už jsme v minulých letech viděli herečky Aňu Geislerovou, Lindu Rybovou i Terezu Brodskou. Letos poprvé je u nás tváří C&A modelka, a hned světově známá. Petra Němcová nafotila tuto kampaň ve Vídni s fotografem Martinem Andorferem.

Stáli by za hřích

Britský módní dům Marks&Spencer se rád prezentuje skutečnými osobnostmi. Slavné ženy jako modelky ho příliš nelákají, zato mužské hvězdy jsou vítané. Holt Anglie, země gentlemanů. Z loňského roku si M&S ponechal Davida Beckhama. Ten pro něj nafotil a dokonce i na módní show předvedl pánské spodní prádlo. Zřejmě úspěšně, když plní stránky katalogu i pro letošní rok. Ke slavnému fotbalistovi přibyli další dva slavní pánové. Mladší ročníky zastupuje zpěvák Dan Gilespie a starší gentlemany pak Brian Ferry a spolu propagují kolekci As Adverested.

A pokud se dá o pánské módě říci, že je sexy, tak v jejich pojetí určitě je. Kvalitně provedené obleky v kombinaci se svetrem do véčka nebo luxusní košile jen tak bez kravaty a s rozhalenkou vzbuzují hříšné myšlenky…

A co se vlastně nosí? Uvolněná elegance. Saka k džínám, trička do obleků a hlavně lehké svetříky veselých barev. Nebo upnutá trička s límečkem a fantasticky ušité pánské kalhoty s lehce vyšším pasem. A taky krásné barevné šály a deštníky - v Anglii (nejen) na jaře pořád prší.

Skutečná pohoda

Uvolněné střihy, ležérní modely i dokonalá elegance a hlavně pohodlí. To vše nabízí mužům značka Cottonfield. A pro ni je ideálním prototypem pohodového muže Tomáš Krejčíř. Proto se také stal tváří Cottonfield pro celý rok. I tohoto sympaťáka jsme se zeptali na jeho vztah k módě.

Jakému stylu osobně dáváte přednost?

Nejraději mám eleganci. Stylové, na míru šité košile, nezříkám se ani krásných kravat. Dobře vypracované obleky a klasické kožené polobotky, tak si představuji dokonalé oblečení pro zvláštní příležitost. A ve volném čase nedám dopustit na džíny a trička. Musí být ale z příjemných kvalitních materiálů, nic vytahaného. No a samozřejmě pohodlné sportovní boty, abych v nich vydržel celý den. Když mám hodně poletování mezi natáčením nebo přípravou na nové pořady, tak bych to v obleku a společenských botách asi neustál…

Kdy jste si naposledy koupil něco na sebe?

Právě že už delší dobu nic, tak se chystám.

A bez čeho se na jaře určitě neobejdete?

Musím si určitě koupit džíny. No a ta trička, o kterých už byla řeč. Bez nich si jaro vážně představit nedokážu.