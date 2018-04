Hvězdy českého popu zazpívají o Vánocích vojákům v Bosně

Někteří z aktérů koncertu, který se uskuteční 19. prosince v oblasti, kde slouží český prapor sil SFOR, se o své cestě na Balkán svým rodinám nesvěřili. Jiní si vyslechli poznámky o nebezpečích, která na ně čekají.

"Moje rodina, které si nesmírně vážím, o tom ještě neví," přiznal se zpěvák Ladislav Křížek. Původně prý zamýšlel prostřednictvím mobilního telefonu předstírat, že je mnohem blíž k domovu.

Zpěvačka Bára Basiková o koncertu rodině řekla, s příliš nadšenou reakcí se však prý nesetkala. "V Bosně je klid, letadlo je taky bezpečné, snad to dobře dopadne," poznamenala Basiková. Dodala, že se svou účastí neváhala, protože to prý bude pěkný výlet.

Zpěvák Petr Muk má z cesty obavy, protože mu vědma předpověděla, že při úterním letu by mohlo letadlo havarovat. "Doufám, že to nebude toto úterý, kdy by to letadlo mělo spadnout, protože česká pop music by přišla o spoustu hlasů," řekl. Zpěvák Jan Kalousek zachovává klid, protože již dříve v Bosně navštívil kontingent IFOR.

Představitelé generálního štábu umělce a jejich příbuzné ujišťují, že se cesty nemusejí bát. Vojáci prý navíc pro zpěváky připravují řadu překvapení.