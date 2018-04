Hvězdný prach

Večerní líčení začíná od podkladu. Make-up zvolte jako na den. Lícní kosti vystínujte pudrem s třpytivými mikročástečkami nebo třpytivou tvářenkou. Oblíbené jsou i třpytivé make-upy. Propůjčí vaší tváři zdravý vzhled a vykouzlí na ní jemný perleťový lesk. Můžete ho použít na celý obličej nebo jen ke zvýraznění lícních kostí a spánků. Pro jemnější efekt ho můžete smíchat s normálním make-upem. Máte-li problematickou pleť, raději se mu vyhněte. Zbytečně by zvýraznil nedokonalosti a vaše pokožka by působila příliš mastně.

Oči jako drahokamy

Při výběru očních stínů se řiďte spíš barvou oblečení než očí. Můžete zkombinovat dvě či více barev, vždy by ale mělo platit, že stíny budou směrem od oka světlejší a méně intenzivní. Sypké stíny nanesete nejpřesněji plochým štětcem, krémové rozetřete konečky prstů. Třpytivé částečky raději nenanášejte do záhybů víčka, při mrkání by mohly opadat. Řasy pak naličte svou oblíbenou řasenkou. Konečky můžete ještě zvýraznit řasenkou s třpytkami nebo v metalické barvě. Rada pro nositelky brýlí: skla na dálku zmenšují, proto můžete při líčení trochu přidat, u brýlí na blízko je to naopak.

Svůdné lesklé rty

Zvolíte-li výraznější nalíčení očí, nechte ústa co nejpřirozenější. Rty vyplněné jemně třpytivou krémovou rtěnkou jsou krásné samy o sobě. Z barev vsaďte na ledově růžovou nebo světlou malinově červenou. Chcete-li naopak rty zdůraznit, neobejdete se bez rtěnek a lesků ve výrazných barvách a se třpytkami. Rty nejdřív orámujte konturovací tužkou – vylepší tvar a udrží rtěnku a lesk na místě.

Krásné nehty jako tečka

Pamatujte si, že čím je lak tmavší, tím víc bude vidět každá chybička na kráse. Barvu laku zvolte podle líčení a oblečení. Vždy by ale měla ladit s partií, na kterou kladete větší důraz – buď s očima, nebo se rty. Co se týká třpytek, tady s nimi šetřit nemusíte. Nic nezkazíte ani francouzskou manikúrou, ať už klasickou nebo v různých jiných barevných kombinacích, která vám navíc nehty opticky prodlouží a zeštíhlí.

Ve fotogalerii naleznete doporučené produkty na líčení.