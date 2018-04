Hvězdné návrhářské dvojice: Victor and Rolf a Dolce and Gabbana

Viktor a Rolf: umění a experiment

Nizozemský párek brýlatých návrhářů popuzuje a provokuje laickou i odbornou veřejnost od počátku své nepochybně zajímavé spolupráce – jejich módní přehlídky, více než občas, prezentují oblečení, nositelné jen za předpokladu, že máte odvahu rozměrů pomatené popové zpěvačky Lady Gaga.



Viktor Horsting a Rolf Snoeren mají v módním světe reputaci artistických šílenců se záviděníhodně nespoutanou fantazií. Rádi si hrají s myslí diváků neotřelými formami prezentace kolekcí - které zajisté nepatří mezi tuctové série oděvů - s podivnou doprovodnou hudbou a zapojováním prvků, známých spíše z výstav moderního umění.

Nečekané pozdvižení způsobili kupříkladu přehlídkou, na které si modelky nesly na ramenou kovové konstrukce s reflektory, které ozařovaly poměrně konzervativní oblečení, ozvláštněné jenom potřeštěnými lodičkami, předělanými z typických holandských mohutných dřeváků.



Loňská zimní show s názvem "Ne!" se nesla v duchu tvrdě deklarovaného odporu a nesouhlasu v podobě mohutných plastických písmen, připevněných na tělech manekýn, morbidně černých nápisů přes jejich obličeje, zvláštně iritujících, zčásti vyholených kožichů, kterých "plešky" také nesly různá nastříkaná hesla. Futuristické kozačky složené z lupenů, připomínajících krovky přerostlého hmyzu, omračovaly přímo tvořivou genialitou a pokud bych si směla pořídit od návrhářů jenom jeden kousek, neváhala bych ani vteřinu.

Dnes zná kreativní duo a jejich dílo – kupříkladu parfémy Flowerbomb a Antidote – každá mírně módyznalá osoba, dvojka však začínala opravdu skromně. Jejich rodná krajina není známa právě světově proslulým fashion dizajnem a několik let se museli kluci protloukat v náročných podmínkách. Potřebovali především prokázat, že spojení troufalého současného umění a módy je nejenom přijatelné, ale také zákaznicky lákavé a ve finále i výnosné. Dnes patří společnost pod megakoncern Diesel a o klienty nemá nouzi – důkazem úspěchu budiž vlastní butik v Miláně a množství obdivovatelů z řad celebrit.

Aktuální dámská kolekce holandského dua pro jaro a léto 2009 již vsází na tradičnější estetiku a nádherné kreace "izraelský lidový kroj versus mimozemská invaze" vyvolávají touhu obstarat si kousků hned několik. Kompletní přehlídku si můžete naklikat na oficiální stránce Viktora a Rolfa, kde je zaznamenána v podobě efektního videa s jedinou modelkou v hlavní roli.



Svěží barvy, rozmarné proužky, hravost a především proklatě oslnivá nádhera srší z každého, pečlivě propracovaného modelu. Černobílé punčochy s fascinujícím grafickým vzorem patří spolu s korálkovými minišaty mezi highlighty celé show. Kosmické náušnice by se měly zaručeně stát hitem ve šperkovnicích dívek, které se nespokojí s mainstreamovými nudnými doplňky a umí ocenit královský nápad.

Viktor a Rolf nejenom pokaždé překvapí, ale nikdy nevynechají příležitost ovalit nás po hlavě svou pronikavou inteligencí, neskrývanou zvídavostí a vzácným nadáním přinášet lehkost spolu s grácií.

Dolce a Gabbana: glamour a drama

Další výjimečné partnerství na fashion scéně představuje italská dvojka Domenico Dolce a Stefano Gabbana - jedni z nejrespektovanějších módních dizajnérů světa, kteří tvoří umělecký pár už téměř třicet let. Potkali se v roce 1980 v Miláně a brzy zjistili, že si rozumějí lidsky (až do roku 2003 sdíleli i partnerské lože) jakož i pracovně: Domenicův krejčovský výcvik a Stefanův svědomitý cit pro dizajn spolu vzácně souzní v průsečíku sdíleného vkusu.

Od počátku své spolupráce se vyprofilovali jako tvůrci sexy, odvážného, někdy lehce ordinérního, no vždy elegantního oblečení – malinko vulgární erotičnost stahujících korzetů a leopardích potisků si brzy našla oddané fanoušky a značka Dolce and Gabbana zamířila přímo na vrchol. Italové se nikdy nebáli zlata, třpytek a pompézního lesku a své šaty beze strachu honosně dekorovali, nenechávajíc nikoho na pochybách, že je nezajímá klientela z řádu šedivých myšek. Mezi nositelky návrhů Dolce and Gabbana patří kupříkladu Madonna, Kylie Minogue nebo Beyoncé, a to nejenom v soukromí, ale i na veřejných vystoupeních.



Dolce a Gabbana se po prvních úspěších nezastavili při navrhování koktejlových šatů a šik kostýmků a jali se budovat opravdové impérium. Od bot přes kabelky, sluneční i dioptrické brýle a parfémy až k bytovým doplňkům, plavkám a šperkům; poptávka po zboží neklesá a žádné odevzdávání Oscarů nebo cen Grammy se neobejde bez jejich modelů.

Návrháři vycházejí vstříc i méně zámožným obdivovatelům uvedením dostupnější řady D&G, která imponuje zejména mladé klientele. Brand dodnes expanduje závratnou rychlostí a je také jedním z nejkopírovanějších značek na trhu s napodobeninami.



Před několika lety si návrháři udělali radost a otevřeli v Miláně fajnovou restauraci s kavárnou a barem, která si záhy získala dobrou pověst a na svůj croissant s kapučínem se sem slétají slavní i méně slavní hosté z celého města. Mohutně pozlacený interiér (blýskají se i metalické okenní žaluzie) je esencí toho, co představuje Dolce a Gabbana – vzrušující záři reflektorů, nepřehlédnutelnost, luxus, který je sebevědomě stavěn na odiv bez falešného ostychu. Po šatech z dílny této značky sáhněte vždy, když potřebujete vyvolat rozkošné drama.