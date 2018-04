Hüttnerová: Vánoce stejně přijdou...

Pohoda by doma o Vánocích rozhodně chybět neměla. Jenomže co všechno je do Štědrého dne potřeba stihnout? Uklidit, uvařit, nakoupit, obstarat, zařídit..a kde je ta pohoda? Jak si udělat klidné Vánoce a potěšit nejen své blízké, ale i sebe? Jaké drobnosti doma přispějí k příjemné atmosféře? Zda dát na hlas mlsounů a postavit svátky na jídle a pití, nebo ctít tradice, věnovat se zvykům?



Iva Hüttnerová oslaví týden před Štědrým dnem své třiapadesáté narozeniny. Vystudovala herectví, ale jejím velkým koníčkem, nebo taky duhým povoláním, je malování. Milé naivní obrázky jsou typické svou barevnou veselostí a laskavou výpovědí o světě kolem nás.

Vychovala dvě děti, syna Matouše, kterého má s prvním mužem, režisérem Ivanem Rajmontem a dceru Kláru, jejíž otec je Petr Mändel.



V pravidelném televizním pořadu Domácí štěstí hovoří herečka a výtvarnice se svými hosty o českých tradicích, vzpomíná jaký byl kolorit dvacátých a třicátých let v českých domácnostech, jak se vařilo, co se pilo, jak se stolovalo, co se peklo a jak se dodržovaly různé zvykyklosti.