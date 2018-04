Husarské koláčky nikdy nezklamou

Na 60 koláčků

Příprava: 2 hodiny chlazení + 12-15 minut pečení

* 200-250 g másla

* 2 žloutky

* 300 g hladké mouky

* 100 g mletých oříšků

* 1 sáček vanilinového cukru nebo špetku mleté pravé vanilky

* špetku soli

K plnění:

* 150 g zavařeniny, například rybízové

* 70 g moučkového cukru

1. Ze všech surovin na těsto vypracujte na lehce pomoučněné pracovní ploše pevnou hmotu. Vytvarujte ji do koule, zabalte ji do potravinářské fólie a uložte na dvě hodiny do chladničky.

2. Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 180 stupňů. Těsto rozválejte do úzkého válečku a nakrájejte na šedesát dílků. Tvořte kuličky a koncem vařečky do nich vymačkávejte důlek.

3. Klaďte na plech vyložený pečicím papírem a pečte je na střední mřížce zhruba čtvrt hodiny.

4. Zavařeninu promíchejte s cukrem a naplňte jí důlky. Nechte dva dny zatuhnout na vzduchu a pak koláčky uchovejte až do podávání v krabici.