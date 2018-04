A přitom má: z 90% to máme ve vlastních rukou, pokud nám na to ovšem stačí peněženka. A pak taky umět poslouchat, když se dostaneme ke kvalitnímu zdroji informací.

Pokud jste nikdy neslyšeli o potravinových doplňcích, pak máte velké rezervy a vězte, že Vaše zdravotní problémy nejsou neřešitelné a už vůbec se nesnažte to přetrpět!

Opravdu to můžeme všichni kladně ovlivnit. A to nejsem doktor, ti jsou akorát moc chytří, ale pomozte si sami, pokud víte jak. Já už to zaplaťpámbu vím.