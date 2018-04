Společná meditace je klíčem ke šťastnému manželství, říká Hugh Jackman

Hugh tvrdí, že je mezi nimi stále počáteční jiskra, která je dala dohromady. Zažívají spolu romantické chvíle a užívají si společně strávený čas stejně jako před lety.

Pravidelně spolu také meditují a právě to je podle herce klíč k jejich štěstí. „Meditace nám do života přináší romantiku a harmonii. Posiluje nás a dává nám energii. To je klíč ke šťastnému manželství,“ sdělil pro magazín People.

„Meditujeme zásadně společně. A občas nás navštíví i přátelé a meditují s námi. Nejraději to praktikujeme v neděli ráno. To je ideální den. A pak si dáme velkou a dobrou snídani,“ pokračoval herec, který v posledních letech bojuje opakovaně s rakovinou kůže.

Už šestkrát se rakovina objevila na jeho nose. A jak sám říká, bez podpory své ženy by asi neustálé návštěvy lékaře nezvládl.



„Těch jednadvacet let po boku mojí ženy je pro mě požehnáním. Miluji ji celým svým srdcem. A ačkoli někdo může namítat, že nám to nemůže klapat, když je mezi námi třináctiletý věkový rozdíl, mohu vám říct, že nám to v ničem nevadí. Jsem s ní nesmírně šťastný. A je to stále lepší a lepší. Přál bych takové souznění každému na světě,“ doplnil.

Hugh se také rád drží známého hesla: „Šťastná žena, šťastný život.“ Dělá vše pro to, aby byla jeho manželka spokojená a v ničem nestrádala. Když má dobrou náladu ona, je šťastný i on a celá jejich rodina. „Deb utváří náš domov. Je sluncem, které nám každý den září,“ dodal.