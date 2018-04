Kila jsem shodila jen díky pohybu a zdravé stravě, říká bývalá boubelka

Boj s nadváhou začal v době, kdy jí bylo jedenáct let. Už tehdy byl jejím nejlepším kamarádem talíř s jídlem. Měla extrémní chuť k jídlu a začala hodně přibírat. Ve dvaadvaceti letech už měla 140 kilogramů.

Poslední kila nabrala kvůli lékům, které musela užívat. Vzhledem k tomu, že na tom byla psychicky velmi špatně, začala brát antidepresiva a ty její chuť k jídlu ještě víc podpořily.

Kvůli své tloušťce se cítila velmi špatně. Už ani nedoufala, že někdy bude šťastná. Když jí její přítel řekl, že už se nemůže dívat na to, jak moc je smutná, rozhodla se, že se sebou něco udělá.

Sebrala síly a začala sportovat. Začínala postupně rychlou chůzí a hlídala si, kolik denně ujde kroků. Pak přišel na řadu běh a samozřejmě přestala jíst nezdravá jídla. Už se nepřecpávala jídlem z fastfoodů a začala si doma vařit zdravě. Do svého jídelníčku přidala mnohem víc ovoce, zeleniny, oříšků a ryb.

Ačkoli byla její cesta k vysněné postavě velmi náročná, nyní se může Freya chlubit tím, že má 87 kilo. S hubnutím ale ještě není u konce. Sport ji začal bavit natolik, že s ním teď nehodlá přestat.

„Na střední škole jsem byla známá jako ta tlustá holka, co neustále drží diety, aby se dostala na menší velikost oblečení. Přitom ale diety nepomáhaly,“ sdělila pro australský server Daily Mail Freya.

Když byla v pubertě, přemluvila rodiče, aby jí zaplatili operaci, která měla zmenšit její žaludek. To se ale nakonec ukázalo jako špatný nápad. „Byla to ta nejhorší věc v mém životě. Bylo to velmi špatné rozhodnutí. Měla jsem totiž pak návalové záchvaty žravosti a ve finále jsem měla bulimii,“ sdělila v rozhovoru.

„Teď jsem tak šťastná. A když se podívám na své staré fotografie, říkám si, jak jsem mohla strávit tolik času ve svém životě tím, že jsem byla nešťastná. To už je pryč,“ doplnila.