Hubnutí vám změní život, nemusíte to před ostatními tajit

Iva (49), Markéta (35) a Beáta (25) shazují kilogramy již dva měsíce v brněnském Institutu kompliment. Změnily jídelníček a dvakrát týdně docházejí k odborníkům na výživové konzultace a cvičení.

Změna je hodně poznat na Markétě, která je lehčí o téměř šest kilogramů. "Moje maminka i taťka mají štíhlou postavu, takže moji nadváhu vždy komentovali a nebylo to moc příjemné. Nyní od nich slyším jen pochvaly, stejně jako od kamarádů a známých. Se změnou postavy jsem obměnila i účes a barvu vlasů," říká Markéta. Už se jí dokonce stalo, že ji nepoznal učitel angličtiny a bývalý zaměstnavatel.



"Mé pokroky si pochvaluje i partner, dokonce bych i řekla, že si mě nyní váží více," dodává Markéta.

O pozitivním vlivu na sebevědomí hovoří i Beáta: "Sebevědomí se zvyšuje s každým shozeným kilem, o tom není pochyb. A dalšími pozitivními ohlasy od lidí okolo se to ještě znásobuje."

Mnoho lidí své hubnutí tají

Jistě je příjemné poslouchat komplimenty, na druhou stranu si během cesty za štíhlejší postavou obvykle vyslechnete nejednu "dobře míněnou" poznámku nebo vtípek na adresu vašeho jídelníčku.

"Poměrně velké množství našich klientů své hubnutí zpočátku tají, mají obavy z reakce okolí. S pravdou vyjdou ven často až po několika shozených kilech," vykládá terapeutka Kristýna Galová z Institutu kompliment.



Hubnutí se našim čtenářkám utajit samozřejmě nepovedlo. Všechny však mají štěstí – více než uštěpačné poznámky slyší slova podpory.

"Moje rodina a okolí jsou ohleduplní. Nedávno mi kolegyně ani nechtěla ukázat napečené koláče, abych na ně nedostala chuť. Někdy je to až dojemná péče," vypráví s úsměvem Iva. Beáta se hned připojuje: "Během oslavy mi rodina výjimečně nenutila zákusky. Dokonce ani babička a to už je co říct!"

Beáta své okolí obeznámila s tím, co může a co ne. "Samozřejmě, stane se, že to někteří nevědí a v restauraci se mnou chtějí pít pivo. Většinou tvrdím, že jsem autem a pivo opravdu nemůžu. Což je ale také většinou pravda," směje se.

Nové povinnosti: plánování jídelníčku

Hubnutí samozřejmě vyžaduje také o něco více času, který strávíte cvičením, vařením a přemýšlením nad tím, co nakoupíte a co můžete sníst.

"Aby člověk jedl správně, musí se naučit plánovat si dopředu nákupy a jídelníček. Na začátku musíte opravdu stále přemýšlet nad tím, co budete jíst, jak vařit a co nakoupit, aby to jedli také ostatní a nebylo to drahé, ale časem se to poddá. Tak nějak dostávám dietní systém do krve," říká Iva.

"Hned se pozná, když to někde ošidíte nebo třeba nedodržíte intervaly mezi jídly. Už se mi to stalo. Od toho jsou terapeutky, ty mě navedly zpátky na správnou kolej," dodává Iva.

Změna jídelníčku však někdy obnáší to, že je potřeba připravovat jídlo zvlášť pro sebe a pro rodinu, což není v dnešní uspěchané době příliš praktické. "V komplimentu klademe velký důraz na to, aby připravované jídlo bylo nejen zdravé, ale také aby dobře vypadalo a chutnalo i rodině," říká Kristýna Galová.

Beáta zvolila kompromis: "Odbornice mě naučily připravovat jídlo dietně a zároveň i chutně a zdravě. Základ jídla proto uvařím stejný pro sebe i pro přítele, on si k tomu pak jen přidá přílohu podle svých chutí."

Zdravé stravování nemusí být dražší

Příjemnou informací je, že při proměně jídelníčku nemusí utrpět vaše peněženka. "Nejím nic extra drahého – žitný chleba, kuřecí maso, obyčejné ryby, občas hovězí maso. Kořenová zelenina, kedlubna, zelí, okurka, ředkvičky také moc nestojí. Z ovoce jím jablka, švestky, ryngle. Žádné papáje, ananasy, hroznové víno, jen obyčejné věci za pár korun. Dále bílý jogurt, kefír, podmáslí či trocha tvrdého sýra a šunky – tedy nic, co bych nejedla dříve," vyjmenovává Iva.

Také Markéta se dopočítala k tomu, že nákup potravin ji finančně vyjde nastejno. "Jídelníček obsahuje spoustu zeleniny, která je obecně o něco dražší. Na druhou stranu jsem vynechala některé potraviny jako buchty, slazené pití, čokolády a brambůrky, které také nestály málo."

Beáta říká, že se jí náklady na jídlo dokonce snížily. "Protože si nákupy plánuji po sestavení týdenního jídelníčku, doma se nevyskytuje nic zbytečného, co by se mohlo zkazit a muselo se vyhodit. Další výhodou je čas, který ušetřím. Vzpomínám na každodenní nákupy cestou z práce a přemýšlení v obchodě, co vlastně budu vařit. Dnes mám vše naplánované a tak ušetřím nejen čas, ale i peníze."

Beáta 1. září: 70,60 kg

Nyní: 65,60 kg Iva 1. září: 80,10 kg

Nyní: 74,30 kg Markéta 1. září: 73,70 kg

Nyní: 68,00 kg Beáta: "V poslední době jsem zaznamenala poměrně malé úbytky váhy, což u mne způsobilo docela rozladění. Nicméně příčiny jsme s terapeutkami odhalily a probraly, tak věřím, že se vše brzo navrátí do starých kolejí. Více ukáže měření začátkem příštího týdne." Iva: "Výsledky mě moc těší, ani ne tak ztracená kila jako centimetr. Na oblečení už je to znát. Vlastně už to pozná každý :-)" Markéta: "S úbytkem váhy jsem spokojena, v průměru mám každý týden dole půl kilogramu a na páscích musím vyrábět nové dírky. Do konce programu bych ráda shodila ještě dvě a půl kila." Odbornice z Institutu kompliment: "Na zpomalení hubnutí se zřejmě odrazila nadměrná pracovní zátěž, stres a nedostatek spánku. Důležité je, aby Beáta nepolevila, ale i nadále dodržovala osvojené zásady životosprávy." Odbornice z Institutu kompliment: "Iva se cítí velmi dobře jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Má radost a baví ji její nastavený režim. To se odráží na velmi pěkné redukci váhy navzdory hormonálním změnám, které u ní probíhají v souvislosti s věkem." Odbornice z Institutu kompliment: "Tak jako ostatním klientům i Markétě s ubývajícími kily rozšiřujeme seznam doporučených potravin. Od tohoto týdne si může jídelníček obohatit o další potraviny (například tofu) a její stravovaní proto může být ještě pestřejší."

Iva, Markéta a Beáta hubnou v brněnském Institutu redukce a prevence nadváhy kompliment.