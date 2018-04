Hubnutí: spinning vyhrává

Dřevní cyklisté se na vyznavače spinningu občas dívají s lehkým opovržením: proč tráví čas na cyklotrenažéru v zapocených tělocvičnách, když daleko lepší je vyrazit na opravdickém kole do přírody? Tahle lehká nevraživost je úplně zbytečná. Cyklistika a spinning jsou totiž z několika úhlů pohledu jen málo srovnatelné sporty. Oblékáním počínaje - do tělocvičny nepotřebujete ani přilbu, ani speciální cyklokalhoty, přes druh pohybu až po energetický výdej.

Kolo? Jestli jedu jednou za rok, je to hodně

„Já na kole nejezdím vůbec,“ směje se Jitka, instruktorka indoor cyclingu neboli jízdy na cyklostrojích v tělocvičně ve fitness centru na pražské Slavii. „Jako malá jsem samozřejmě na něm jezdila, takže vím, v čem pohyb na kole spočívá. Ale teď, když vyjedu jednou za rok, je to hodně.“

Spinningu se věnuje už několik let, instruktorský kurz si udělala na žádost bývalého majitele fitka, v němž teď hodiny spinningu vede. Na otázku, proč se klasické cyklistice vyhýbá, odpovídá: „Mám dýchací problémy. Na jaře, když všechno kvete, na kole venku jezdit nemůžu. Na podzim je zase v Praze inverze, v zimě mi přijde cyklistika venku smrtelná a v létě si chci trochu odpočinout.“

Na její hodiny chodí především ženy. Jak ty, které se chtějí odreagovat od rodiny nebo práce, tak mladé studentky, jež stojí o zformování postavy. S vyloženými cyklistkami se na hodinách příliš nesetkává. Na rozdíl od mužů. Ti do tělocvičny chodí v rámci zimní přípravy.

V tělocvičně se hubne více

Jelikož se na spinningových strojích pracuje pouze s odporem brzdy a nikoliv se setrvačností a hmotností těla, šlape se na nich trochu jinak než na klasickém kole.

Během jízdy nad sedlem by se hýždě neměly vychýlit z jeho prodloužené osy a se zátěží se vyrovnávají hlavně nohy. Fyzická kondice pak ukáže, jak rychle jste schopni do imaginárního kopce šlapat.

I to je rozdíl mezi jízdou na kole v tělocvičně a mezi rekreačním ježděním v terénu. „Venku na kole si totiž podle mého názoru člověk nejvíce ze všeho protáhne hlavu,“ usmívá se aktivní cyklista a lékař Ondřej Vojtěchovský. I na kole je samozřejmě možné zhubnout, ale chce to velmi systematický přístup, dostatek hodin strávených v sedle, a navíc určitá minimální kondice, s níž na kole několik hodin týdně vydržíte.

Rekreační jízdu na kole, třeba do práce a z práce, za metodu hubnutí a tvorbu fyzičky nepovažuje. „Shazování kil je otázka energetické bilance, musíte vydat více energie než přijmout. To závisí na setrvačnosti úsilí, s nímž sportujete. Málokdo je schopen a ochoten jet do práce tak dlouho a tak intenzivně, aby se vydaná energie rovnala té, kterou vydá na spinningu,“ míní Vojtěchovský. „A když půjdete na kolo sama, jen tak se projet, do kopců pravděpodobně naplno šlapat nebudete. Výhodou je i to, že do tělocvičny se často chodí ve dvojici s kamarádkou či kamarádem nebo v partě. Když se vám zrovna nechce, ostatní vás vyhecují,“ dodává.

Zaberte, ale ne na krev

Jestliže při spinningu opravdu zaberete a udržíte svůj tep v aerobním režimu, tedy zhruba na 65 až 85 procentech vaší maximální tepové frekvence, začne váš organismus spalovat tuky. Maximální tepovou frekvenci spočítáte velmi zhruba tak, že od čísla 220 odečtete váš věk. Úsilí, s nímž šlapete, a to, jestli se nevychylujete z aerobního pásma, vám může kromě speciálních přístrojů na měření tepové frekvence - sporttesterů - naznačit také instruktorka.



Pomocí takzvaného talk testu, tedy testu mluvením, zjistí, zda jste při jízdě schopni jednoduše komunikovat. Je to důležitý poznatek. Jestliže jí odpovíte bez problémů na dotaz, znamená to, že v sobě máte dostatek kyslíku, který je potřebný k pálení tuků. Za hodinu takové jízdy můžete „shodit“ asi 700 kilojoulů, což je při pětitisícovém denním doporučeném příjmu pro hubnoucí poměrně dost.

Při spinningu nezapomeňte pít. Zavodnění organismu je během hodinového tréninku důležité, připravte si proto alespoň litr vody. Vhodná je čistá voda, míra sycenosti záleží na vás. Iontové nápoje nejsou třeba, minerály a vitaminy se doplňují většinou až po dvou až třech hodinách náročného sportování.