V jednapadesáti letech zhubla čtyřicet kilo a vypadá lépe než v mládí

Trojnásobná matka celý život bojovala s nadváhou. Kvůli stresu hodně jedla a měla minimum pohybu. Nadbytečná kila se jí tedy nedařilo shodit a ni o to příliš neusilovala.

Když oslavila padesátku, řekla si, že takhle už to nejde dál a začala se sebou něco dělat. A ačkoli jí lidé říkali, že v tolika letech už to nemá smysl, protože to půjde velmi těžce, Charlene zhubla a teď ji lidé nepoznávají.

Nejdříve si najala osobního trenéra, protože neměla ponětí o tom, jak správně cvičit a jaké stroje používat v posilovně. Nechala si také poradit ohledně jídelníčku. Dbala na to, aby měla správný příjem vitaminů a minerálů a jejímu tělu nic nescházelo. Když začala zdravě jíst, poprvé v životě také zjistila, že nemá hned půl hodiny po jídle opět hlad nebo chuť na sladkosti.

Navíc má díky správné životosprávě a pohybu víc energie, než měla v době, kdy jí bylo třicet let. Než začala hubnout, měla sto kilogramů. Teď má šedesát a cítí se skvěle.

Ačkoli už se jí podařilo shodit tolik, kolik si přála, nepolevuje a cvičí dál, protože jí prý hodiny strávené v posilovně dodávají energii a chuť do života.

„Strašně moc lidí mi teď říká, že vypadám mladší, než ve skutečnosti jsem. Nikdo mi nehádá jednapadesát. Říkají, že je mi maximálně čtyřicet a to je tedy skvělý pocit. Mám pořád dobrou náladu,“ svěřila se Charlene v rozhovoru pro britský server Daily Mail.

Dřív nikdy nechodila po schodech a vždycky jezdila výtahem. Teď jsou pro ni každé schody jako třešnička na dortu. „Někdy je dokonce vybíhám. Užívám si to. Už mě ani nenapadne jet výtahem,“ směje se.

Smích prý podle ní také léčí, a proto se snaží na všechno dívat s úsměvem a už se tolik nemračí. „Každý přeci vypadá s úsměvem mnohem lépe než bez něj. Úsměv je naší ozdobou a máme ho zadarmo,“ dodala.