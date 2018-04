Hubnutí se steaky frčí. Odborníci však varují

Nemusíte jíst pouze kuřecí maso, mnohé tyto diety vám dovolují i propečené vepřové či hovězí steaky. A že je maso trochu prorostlé? To přece vůbec nevadí, hlavně si nedat pečivo nebo těstoviny čili sacharidy.

Jako příloha podle zastánců tohoto způsobu stravování postačí trocha zeleniny, dovoleno je také ovoce, ořechy a samozřejmě vajíčka.

Odborníci varují: bílkoviny zatěžují ledviny

Představa, že budete pojídat řízek, k tomu pít pivo a kila půjdou dolů, je však trošku mimo realitu.

Při bílkovinových dietách musíte zapomenout nejen na křupavé pečivo, jakékoliv obiloviny, alkohol, sladkosti, ale třeba i na brambory. Omezíte tak přísun sacharidů na minimum a postupně se dostanete na svou vysněnou postavu. To alespoň průkopníci diet tvrdí.

Jenže odborníci na výživu mají jiný názor a nad novými trendy v dietách mnohdy nevěřícně kroutí hlavou.

Maso jako takové sice je pro tělo prospěšné, ale záleží na množství, druhu i tučnosti. Zvýšená konzumace červeného tučného masa se totiž spojuje s rizikem zvýšené hladiny cholesterolu, a tedy i srdečního infarktu a mozkové příhody. Způsobuje také zvýšené riziko cukrovky druhého typu.

"Problém je v tom, že při těchto dietách celkový podíl bílkovin na celkovém příjmu energie přesahuje 35 procent, což je dvakrát více, než se uvádí v doporučeních zaměřených na prevenci civilizačních chorob," míní přední český dietolog RNDr. Pavel Suchánek z Fóra zdravé výživy. To vede také k přetěžování ledvin.

Množství bílkovin, jež se běžně při této dietě doporučuje, by bylo bezpečné jen pro zcela zdravého jedince, který velmi intenzivně sportuje, a to minimálně 1,5 hodiny denně. V české populaci však takových lidí příliš mnoho nenajdeme.

V krátkodobém horizontu se lidské tělo dokáže se zvýšeným množstvím bílkovin vyrovnat bez problémů. Jestliže je však nebude dlouhodobě odbourávat třeba právě cvičením, pak to již tělo zatíží, protože je bude muset složitě zpracovávat v ledvinách.

Kvůli dietám, kde převažují živočišné bílkoviny, se u lidí také zvyšuje příjem nasycených mastných kyselin, které se vyskytují v živočišných tucích. A právě to zvyšuje již zmíněný cholesterol a riziko srdečněcévních onemocnění.

Pokud ano, držte dietu jedině krátkodobě

Bílkovinové diety se světem začaly šířit v 70. letech. Velký úspěch zaznamenala zejména Atkinsonova dieta, která jako jedna z prvních představila stravování založené na nízkém příjmu sacharidů.

Podle pravidel tohoto speciálního stravování by žena měla sníst 1,2 gramu bílkovin na kilogram hmotnosti a muž zhruba 1,5 gramu. Pokud tedy žena váží 100 kilo, měla by denně sníst 120 gramů bílkovin, muž by si měl dopřát 150 gramů. Ve sto gramech hovězího masa najdete přitom 23 gramů bílkovin, ve 120 gramovém jogurtu kolem 6 gramů.

Na počátku nízkosacharidové diety se hubne velice rychle, spálí se uložené sacharidy a člověk uvolní vodu. Podle zastánců diety také nízká hladina cukru v těle snižuje celkovou chuť k jídlu. Jenže nedostatek cukrů může také zapříčinit únavu, nevýkonnost i trávicí potíže.

Během dne byste podle proteinové diety měli sníst maximálně 50 gramů sacharidů, které jsou nutné pro správnou činnost těla. Takovou porci do těla dostanete, když sníte sto gramů vařených těstovin a jeden celozrnný rohlík.

Některé upravené bílkovinové diety dovolují pouze 20 gramů a to je již podle odborníků nebezpečný hazard se zdravím. Takové diety by se rozhodně neměly držet dlouhodobě.

Červené maso zvyšuje riziko rakoviny slinivky

Vedle varovných signálů od tuzemských dietologů se nedávno objevila také studie švédských vědců, podle které každodenní konzumace 50 gramů červeného masa nebo stejného množství uzenin zvyšuje riziko rakoviny slinivky o 19 procent. Studie byla zveřejněna v časopise British J. of Cancer.