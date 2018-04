Cítila jsem se jako balvan, podařilo se mi zhubnout 23 kilo

Mé stravování bylo hrozné. Dopoledne nic, potom oběd a večer v klidu večeře nebo hladovění. Zeleninu jen občas, ovoce skoro vůbec.

Hubnutí jako trýzeň

Zažila jsem několik pokusů o zhubnutí. Dnes už vím, že byly šílené. Různé "zaručené" diety a léky na hubnutí měly sice nějaký výsledek, ale jo-jo efekt se dostavil za pár měsíců.

S prvním rychlým hubnutím přišly i žaludeční vředy. Ono jíst jen zeleninu a pít čaje se muselo někde odrazit. Navíc jsem byla slabá a pořád unavená. A tak se to opakovalo stále dokola. Rychlé zhubnutí vždy znamenalo únavu, slabost a neklid.

Hubnutí jako radost

Při dalším z mnoha desítek pokusů, kdy jsem zase hledala na internetu nějakou dietu, jsem narazila na STOB.

Po registraci jsem se nestačila divit. Pročetla jsem si průvodní články a zjistila, že musím jíst, abych zhubla. Dále jsem si přečetla, že smím jíst maso a chléb, pro mě úžasná zpráva. A samozřejmě přidat pohyb. Tak jsem si řekla, to je to pravé.

S cvičením jsem chvíli zápasila, ale ráda jsem vždycky chodila. Pořídila jsem si hůlky a je to prima zábava. Přidala jsem k tomu i cvičení na velkém míči. Takže žádná dieta, ale zdravý životní styl.

Všechno je v hlavě

Dneska už vím, že hubnutí začíná v hlavě. Pokud si to člověk v hlavě nesrovná a nebude hubnout hlavně kvůli sobě, protože je to běh na dlouhou trať, nikdo a nic ho nedonutí. Mýty o tom, že to po čtyřicítce nejde a nebo že to jde špatně, jsou hloupost. Stačí se rozhlédnout na STOB, kolik je tam úžasných lidí přes 40 let a jde jim hubnutí skvěle, protože chtějí.

Hubněte s odborníky Chcete i vy zkusit zhubnout natrvalo? Společnost Stop obezitě připravila tříměsíční program, kam se může každý přihlásit a dokonce i vyhrát zajímavé ceny. Pomáhat vám budou nejen lidé, kteří již zhubli, ale také odborníci z řad nejlepších českých lékařů a terapeutů. Více informací a registrace na: www.stobklub.cz

Ze začátku jsem byla vděčná za každou radu a dostalo se mi jich opravdu hodně. Jak od báječných lektorů STOB, tak od úžasných "spolubojovnic". Také už vím, že rychle hubnout je hloupost. Vždyť ta kila jsem nenabrala za měsíc, a tak je nemůžu chtít za tu dobu shodit, aniž bych si ublížila.

Tohle rozhodně nebylo moje poslední hubnutí, ale vím, že to zase se STOB půjde. A hlavně pro mě je to zdravá životní pouť a hrozně mě baví.

Motivací bylo maso a chleba

Každý z nás by si měl najít nějakou motivaci. Pro mě to byla ze začátku radost, že mohu jíst maso a chleba. To mě namotivovalo něco se sebou udělat. Později výsledky úžasných "spolubojovnic", které zhubly tolik kilogramů a na webu o tom diskutovaly, radily se a povzbuzovaly se navzájem.

Ze začátku jsem si říkala, kdybych tak zhubla alespoň 10 kilo. Povedlo se a já si koupila nové oblečení. Po dalších 10 kilogramech se to opakovalo a byla to krásná motivace. Dnes mám dole 23 kilo.

Všem, kteří chtějí nejen zhubnout, ale začít žít zdravě, bych přála tu radost a úžasný pocit, když kila ubývají. Když najednou vyjdete schody bez zadýchání a nohy jsou tak lehké, že vás samy nesou. Máte lepší náladu i fyzičku.

Stres v dnešní době ovládá nás všechny. Jen je třeba se mu nepoddávat. Já ze stresu jedla cokoliv a dneska to řeším antistresovými krabičkami s nakrájenou zeleninou. Mám je vždy po ruce a je to lepší než jíst vše, co mi přijde pod ruku.