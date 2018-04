Zhubla jsem dvacet kilo a pak si nechala odstranit přebytečnou kůži

Moje váha stoupala postupně, jeden až tři kilogramy za rok. Někdy jsem zase nějakou tou dietou nabraná kila zhubla, většinou jsem je ale měla do půl roku zase zpátky.

O mně Věk: 41 let

Zaměstnání: účetní

Startovací váha: 100 kg

Konečná váha: 80 kg

Původní velikost: 48 a více

Nyní: 40-42

Když mi před Vánoci roku 2006 ukázala váha k mé hrůze trojmístné číslo, řekla jsem si: A dost. Takhle by to opravdu dál nešlo, a protože jsem od své kamarádky věděla o kurzech společnosti STOB, začala jsem si místo planých novoročních předsevzetí hledat vhodný kurz.

Společné hubnutí mě nastartovalo

K mé hrůze jsem ale zjistila, že je o ně takový zájem, že v kurzech, které v lednu začínaly, už nejsou žádná volná místa. Nenechala jsem se ale odbýt a zkoušela, zda by mě nevzali alespoň jako náhradníka v případě, že by si to někdo rozmyslel a do kurzu nenastoupil. Nebyla jsem ale asi jediná, a proto pro nás opozdilce otevřeli navíc ještě jeden kurz, který vedla lékařka Marie Skalská a dietní sestra Michaela Lipková.

Pod jejich vedením jsem tedy v lednu 2007 začala hubnout. Kurz, na který jsem docházela jednou týdně, obsahoval hodinové cvičení, vážení a dvě hodiny teorie, kde jsem čerpala nové poznatky a podle nich stravu postupně upravovala.

Zapisovala jsem vše, co jsem jedla, učila se počítat kalorie, měnit stravovací návyky, dodržovat pitný režim a hýbat se. Našla jsem si v tom zábavu a začalo mě to strašně bavit, sledovala jsem kalorické hodnoty potravin, poctivě zapisovala všechno, co jsem snědla, a stravu dál upravovala podle poznatků, které jsem průběžně získávala.

Důležité bylo hlavně v zapisování nepodvádět a to jsem dodržovala. Podváděla bych totiž nejvíc sama sebe.

Už během kurzu, který trval 11 týdnů, jsem zhubla sedm kilogramů a do konce roku 2007 ještě dalších 13 kilo. Kurz mi dal mnohem víc než jen shozená kila, nebylo to totiž pouze o dietě, ale hlavně o změně životního stylu.

Podstoupila jsem operaci břicha

Přidala jsem si spoustu pohybu a váhu si bez problémů držela tři roky. Vzhledem k tomu, že mi po zhubnutí zůstala v oblasti břicha nevzhledná a vytahaná kůže, na které se podepsal nejen váhový přírůstek, ale také dva porody, rozhodla jsem se po konzultaci s mnoha odborníky (jsem totiž trochu posera, nechat do sebe řezat) pro abdominoplastiku břicha.

V květnu jsem nastoupila na operaci a po půl roce ještě na úpravu jizvy, protože mi po operaci zůstal ošklivý převis. Teď už je vše v pořádku, jen mě toto rozhodnutí na téměř rok vyřadilo z aktivního pohybu, a tak jsem nabrala zpět šest kilo.

Už jsem se ale znovu vrátila ke sportu tak, jak jsem byla zvyklá, kila se mi daří bez problémů držet, ale musím opět snížit kalorický příjem, abych se přebytečných kilogramů zbavila. Možná k nim přidám ještě nějaká další.

