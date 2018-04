V 69 letech jsem konečně shodila 23 kilo. Už vím, kde jsem chybovala

Nikdy jsem nebyla hubená, ale dokud jsem sportovala a neměla rodinu, váhu jsem si udržovala v normálu. Pak se mi narodil syn a pečení a vyváření mé váze neprospívalo.

Tak jednou za tři až pět let jsem si střihla nějakou dietu. Dříve se toho o zdravém hubnutí moc nevědělo. Jeden doktor mi třeba poradil, abych hodně jedla zelí, což byl problém, protože jsem ho neměla ráda.

Většinou to ale vypadalo tak, že se člověk pár týdnů trápil s dodržováním nějakého přesně předepsaného jídelníčku, hezky při tom zhubl a pak se vrátil k tomu svému oblíbenému původnímu jídlu a kilogramy byly zpátky.

O mně Věk: 69

Výška: 178 cm

Váha dříve: 110 kg

Nyní: 87 kg

Rozdíl: 23 kg

A asi nejhorší to bylo, když jsem odešla do důchodu. Odpadly stresy v práci, ranní vstávání. Nastal domácí klídek a pohodička a také spousta času na vaření a pečení různých dobrot.

Za první dva roky jsem nabrala způsobem slušně řečeno varujícím, váha ukázala neskutečných 110 kilo. Logicky se záhy dostavily i zdravotní problémy. Špatně se mi chodilo, dýchalo, zvýšil se krevní tlak...

Naštěstí jsem činorodý člověk s mnoha zájmy s počítačovým zaměřením a moje poslední hubnutí před třemi lety bylo ve znamení internetového počítačového programu Sebekoučink, na kterém jsem spolupracovala.

Do systému jsem zaznamenávala svůj denní příjem a pohybovou aktivitu a program mi odpovídal, kde dělám chyby.

Málo bílkovin a váha šla nahoru

Odhalil i příčinu jo-jo efektu po mých předchozích pokusech o zhubnutí, které vedly nejen k návratu váhy, ale dalším kilům navíc. Myslela jsem, že když dodržuji denní příjem kilojoulů, jsem na správné cestě.

Tento program mi ale ukázal, že mé předchozí pokusy ztroskotaly na špatném složení přijímaných živin. Jedla jsem málo bílkovin, ale o to víc tuků a sacharidů.

S programem se mi podařilo upravit živiny, snížit denní příjem, nastolit správný jídelní režim a nestačila jsem se divit, jak šla váha dolů.

Z obezity do nadváhy

Týdně kilo a za čtyři měsíce jsem měla o dvacet kilogramů méně a z váhové kategorie střední obezita jsem se přesunula do nadváhy.

Hubněte s odborníky Chcete i vy zkusit zhubnout natrvalo? Společnost Stop obezitě připravila tříměsíční program, kam se může každý přihlásit, a dokonce vyhrát i zajímavé ceny. Pomáhat vám budou nejen lidé, kteří již zhubli, ale také odborníci z řad nejlepších českých lékařů a terapeutů. Více informací a registrace na: www.stobklub.cz

Mladší by považovali za nedostatečné, že mám nadváhu. Ale v mém věku si už nechávám rezervu na příští nemoci a udržet si nadváhu bez dalšího jo-jo efektu a bez návratu k obezitě také není zadarmo. Je to věčný boj s chutěmi na sladké, s večerním dojídáním a s pohodlností.

Začala jsem s cvičením doma

K pohybu jsem se propracovávala při hubnutí postupně, protože s dvacetikilovou zátěží to tak dobře nejde. Denně ráno jsem cvičila 30 minut podle DVD kondiční cvičení pro začátečníky, začala jsem denně hodinu chodit a po zhubnutí prvních 7 kil jsem si teprve troufla na hodinové cvičení do tělocvičny.

Teď si každé ráno zacvičím 15 minut na rozhýbání, týdně cvičím 1 hodinu pilates, 1 hodinu zdravotní cvičení pro ženy, půl hodiny na Orbitrecu a při příznivém počasí hodinu denně chodím rychlejší chůzí.

Při obezitě bych se brzy dopracovala k metabolickému syndromu, k vysokému tlaku, zvýšeným hodnotám krevního tuku, cholesterolu, v horším případě i krevního cukru.

Už jen přesun naší hmotnosti z obezity do nadváhy nám většinu zvýšených hodnot upraví, jsme pohyblivější, zvedne se naše sebevědomí a přidáme si dalších pár let kvalitního života. A to se mi (doufám, že už naposledy) povedlo.

