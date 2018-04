Hubnutí před Vánocemi (a po nich)

Teď když se vyjímečně navečeřím, nemohu pak usnout. A samozřejmě žádné buchty ke kávě, sladkosti jen minimálně. Jednu dobu jsem byla závislá na čokoládě a dalo to docela práci si odvyknout. Také chodím alespoň jednou týdně cvičit, nepoužívám výtah a dnes chci vyzkoušet vidokazetu cvičení se Cindy C., ovšem jak to budu

provádět v našem pidi obýváčku, to netuším...