Po porodu se na sebe nemohla dívat, tak vzala dítě a začala cvičit

Malého synka nechtěla nechávat samotného vedle sebe v kočárku nebo ho svěřovat někomu na hlídání. Proto se rozhodla, že bude cvičit i s ním. Kdykoli šla do fitness centra na běhací pás, připevnila si chlapečka do šátku na svém těle a hýbala se tak s ním.

„Jemu se to moc líbilo. Pohupoval se do rytmu stejně jako u mě v bříšku. Uspávalo ho to a já jsem nemusela mít výčitky svědomí, že ho někde nechávám samotného. Zároveň když potřeboval nakojit, byla jsem připravená přestat cvičit a dát mu mlíčko,“ sdělila Shanna, která prý naprosto chápe, že některé novopečené matky na cvičení nemají čas.

„Někdy to opravdu nejde. Chápu to. Ale většinou jsou to jen výmluvy,“ myslí si. Když chlapec povyrostl, cvičila doma třeba v době, kdy spal po obědě.

Primárně jí prý nešlo o to, aby shodila kila, protože se jí ženy s plnějšími tvary líbí. Přála si především své tělo po těhotenství zpevnit. To se jí povedlo a nakonec se do cvičení tak zabrala, že teď obráží i fitness soutěže.

„Nikdy jsem si nemyslela, že se dostanu až tak daleko, ale podařilo se. A to i přesto, že jsem měla císařský řez a myslela jsem, že se s jizvou bude cvičit hůř. Byl to zbytečný strach. Dá se cvičit i po císařském řezu. Podívejte se na mě, jsem toho živoucím příkladem,“ pokračuje 33letá Američanka.

„Celá moje proměna byla jízda a stála za to. Když se teď podívám do zrcadla, jsem na sebe opravdu pyšná a jsem ráda, že má můj syn spokojenou maminku,“ dodala.