Hubnutí po síti je hitem. Pozor ale na „zázračné“ prostředky

Fakta o problémech s váhou Nadváhou v Česku trpí 35 procent lidí a obezitou 17 procent. Počet obézních dětí se za posledních 15 let zdvojnásobil. Na jednoho odborníka specializovaného na obezitu připadají skoro tři tisíce těžce obézních. Těžší než zhubnout je udržet si sníženou váhu. Ze statistiky organizace STOB vyplývá, že dva roky po absolvování kurzu to zvládne 50 procent lidí, po sedmi letech už jen 34 procent. Počet lidí, kteří řeší svoji váhu, přibývá. Zatímco v roce 1990 se do kurzů STOB hlásilo sto lidí, teď je to šest tisíc za rok.