OBRAZEM: S hubnutím a posilováním pánevního dna začněte hned po porodu

V dalších měsících po porodu by mělo docházet k postupnému úbytku tělesné hmotnosti, doporučuje se jeden kilogram, maximálně dva kilogramy za měsíc.

Upozornění Cviky (viz fotogalerie) by měla zvládnout maminka po příchodu domů z porodnice (5. den po porodu). Ale existují velké individuální rozdíly v kondici maminky i v průběhu porodu. Má-li maminka nějaké pochybnosti, ať se poradí se svým lékařem či vyhledá radu fyzioterapeuta.

"Rychlá ztráta hmotnosti by neprospěla ani vám, ani vašemu dítěti. Vaše tělo by bylo vystaveno velkému riziku vzniku takzvaného jojo efektu. Nedostatečný přísun základních živin se může projevit nejen na vaší kondici, ale může ovlivnit i kvalitu mateřského mléka," upozorňuje cvičitelka Renata Větrovská z projektu Žij zdravě.

Dalším nebezpečím je, že při rychlém odbourávání tukových buněk se dostávají do mateřského mléka toxické látky, s nimiž přijde kojené miminko do kontaktu. Samozřejmě nemluvě o tom, že únava a psychická nepohoda spojená s přísnou dietou nepřinese vám, děťátku ani celé rodině nic dobrého.

Základem je tedy stanovit si reálné cíle - třeba že za rok budete na původní váze jako před otěhotněním. Je důležité myslet na to, že každé tělo je jiné – někomu jde hubnutí samo, jiná maminka bude muset nějakou sílu vynaložit. Důležité je ale nic neuspěchat, ale také nic nevzdávat.

Těhotenství

Je jasné, že v těhotenství není na místě se příliš stresovat tím, jak bude moje postava vypadat po porodu. Nicméně už v tomto období je potřeba myslet na to, aby přírůstek váhy nebyl extrémně velký a shazování po porodu problematické. Je dobré si dopřát, na co máte chuť, ale zbytečně se nepřejídat. Průměrný přírůstek hmotnosti nastávající maminky by měl být 8 - 14 kilogramů.

Šestinedělí

Odcházíte z porodnice, miminko už držíte v náručí, ale vaše bříško je pořád vyboulené a v porodnici zůstala jen velmi malá část všech těch nabraných kil v průběhu těhotenství? Nemějte strach. Hubnutí v období šestinedělí je opravdu přirozený stav a minimálně nyní tomu nění potřeba nijak extra napomáhat. Je to zaprvé tím, že dochází k zavinování dělohy a k postupné ztrátě nahromaděné vody v těle, a zadruhé tím, že kojení a péče o děťátko způsobí, že tělo matky má větší energetické nároky než mělo doposud.

Měsíce poté

V dalších měsících po porodu už můžete hubnutí malinko napomoci – jak vyváženou stravou, tak cíleným cvičením. Ale pozor, malinko napomoci znamená, že hubnutí nesmí být nijak rychlé a drastické. Tím byste mohly uškodit sobě i děťátku. Základní pravidlo hubnutí po porodu zní: pomalu, postupně a s rozumem.