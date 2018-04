Hubnutí po porodu: modelky shazují jako o život, vy to ale nezkoušejte

Budíček je brzy ráno kolem páté šesté. Po nezbytném zahřívacím protahování následuje intenzivní hodinové cvičení v posilovně. Během dopoledne pak ještě hodina jógy, někdy pilates. A odpoledne další hodinka na běžícím pásu. Omluvenka se nepřijímá, ulejvání neexistuje. Na odpočinek je jen jeden den. K tomu pečlivě sestavený jídelníček. Ale o něm až později.

Tohle není tréninkový plán profesionální sportovkyně, která nabírá kondici na pokoření světového rekordu. To jsou denní dávky pohybu herečky Kate Hudsonové. Extrémní fyzický dril podstoupila pár týdnů po porodu, aby co nejdříve zhubla třicet kilogramů získaných v těhotenství.

Není sama, procházejí tím i ostatní hvězdy showbyznysu. To by samo o sobě až tak nevadilo – když chtějí, ať si svoje zdraví ničí – ale ony mohou "inspirovat" další ženy. Co všechno podstupují slavné celebrity, aby rychle zhubly a mohly se co nejdříve procházet po přehlídkových molech, postavit před kameru a na pódium před diváky? A proč je jejich extrémní hubnutí špatné pro jejich těla, ale i pro ostatní ženy?

Být pečlivě upravená, s bezchybnou postavou bez kousku tuku na těle je dnes v showbyznysu nezbytnost. Sebemenší chybička na kráse se netoleruje. Čas od času se sice na módních molech objevují modelky s běžnými konfekčními postavami, většina přehlídek je však pořád ukázkou vyzáblotin.

Přibrat kila ve filmovém průmyslu je dovoleno jedině tehdy, když to vyžaduje role. Nepodlehnout vyžaduje opravdu silnou náturu. Kate Hudsonová krátce po narození svého dítěte zhubla na šedesát kilo, což je při jejích 168 centimetrech normální váha, filmařům to však nestačilo. Aby dostala roli, musela dát dolů dalších deset kilogramů.

Herečka Kate Hudsonová nasadila po porodu tvrdý hubnoucí režim. Čtyři měsíce po porodu už měla herečka Kate Hudsonová dole 16 kilogramů.

Herečka Jenna Fischerová tento diktát loni zkritizovala. Opřela se do médií i celého showbyznysu, jak se staví k novopečeným matkám a jejich postavám. "Myslím, že je to nepřirozené," řekla magazínu Celebuzz v reakci na to, co všechno ženy podstupují, aby rychle zhubly. "Jako na novopečenou matku je na vás ze všech stran vyvíjen velký tlak. Vlastně si myslím, že kontrola postav se vymkla kontrole," řekla herečka.

Od porodu na přehlídku

Březnovou obálku německé Elle zdobí modelka Gisele Bündchenová. Na titulní stránce pózuje bez podprsenky, jen v overalu se širokým páskem, který ještě více zdůrazňuje její vosí pas. Na tom by nebylo nic divného, kdyby fotky dvojnásobné matky nevznikly necelé dva měsíce po narození jejího dítěte.

"Skutečně takhle vypadají prsa čerstvé matky? Jak je možné, že za tak krátkou dobu nemá na těle jedinou nedokonalost?" ptáte se při pohledu na její tělo. Tým kolem fotografa nepochybně odvedl dokonalou práci a nezanedbatelnou roli na konečném výsledku měl i grafik s počítačovým programem Photoshop který kromě jiných "kouzel" dokáže v problematických partiích nějaké to kilo ubrat a jinde zase chybějící centimetry přidat.

Faktem však zůstává, že postava Gisele Bündchenové ani v reálu nemá nic společného s figurou čerstvé matky. Když se modelka před pár dny procházela po pláži, její tělo bylo dokonale vyrýsované. Jak je to možné? Pracuje její metabolismus rychleji než většině normálních žen? To těžko. Aby zůstala ve formě a mohla se co nejdříve vrátit do práce, hlídala se celé těhotenství a také intenzivně cvičila. Už když čekala první dítě, věnovala se kung-fu, za což si vysloužila kritiku lékařů.

Modelka Gisele Bündchenová v době, kdy byla těhotná. Modelka Gisele Bündchenová necelé dva měsíce po porodu na obálce časopisu Elle.

Není to jediná modelka, která se záhy po narození dítěte vrátila do práce. Heidi Klumová se na přehlídkovém mole objevila ještě před koncem šestinedělí a stala se hvězdou přehlídky spodního prádla Victoria‘s Secret. "Když je vaše tělo výrobním prostředkem, jste odsouzená k asketickému životu a věčnému cvičení," kritizuje módní diktát lékařka Kateřina Cajthamlová.

Salát, salát a zase jen salát

Cvičení a úpravě jídelníčku se nedá nic vytknout, je to zdravé a doporučí vám to každý lékař. Problém je, když hubnutí po těhotenství dotáhnete do extrému. Když se vaším jediným jídlem stane hlávkový salát a víc času než s dítětem trávíte v posilovně, nedá se mluvit o přirozeném a zdravém životním stylu.

"Nemáte ani představu, jak těžce jsem makala. Musela jsem shodit sedmadvacet kilo. Žila jsem na běžícím páse a jedla salát," řekla loni zpěvačka Beyoncé, když se pět měsíců po narození dcery Blue objevila na pódiu před svými fanoušky.

Jídelníček zpěvačky Hillary Duffové se zase skládal z proteinových koktejlů, omelet z vaječných bílků a několika porcí ananasu. Místo zákusku si ordinovala hodinová cvičení v posilovně.

Osobní strážce kilogramů

Obvyklý scénář je následovný – týden po návratu celebrity z porodnice přijíždí do její rozlehlé rezidence osobní trenér a dietolog v jedné osobě. Je ubytovaný v přilehlém domku, který se na několik následujících týdnů stává jeho dočasným domovem. Večer si dává s dotyčnou dámou první schůzku, aby domluvili hubnoucí strategii. Druhý den ráno už se scházejí v posilovně a týdny odříkání a extrémních fyzických výkonů začínají.

Kate Hudsonová měla osobní trenérku Ashley Conradovou, kterou jí doporučila její matka. Když ji viděla, jak se cpe zmrzlinou, vzala jí lžíci a prohlásila: "Už jsi jí měla tolik, že ti to musí stačit do konce života." Zpěvačka Mariah Carey si zase najala trenéra, s nímž běhala v ulicích New Yorku. Držel ji za ruku, aby vydržela a nezkolabovala.

A zpěvačka Jessica Simpsonová svých dvaatřicet těhotenských kil shazovala s pomocí plánu firmy Weight Watchers (Strážci váhy), která jí za zhubnutí slíbila v přepočtu skoro čtyři sta milionů korun. I absolutní laik vidí, že hubnoucí plány vytvořené některými osobními trenéry jsou hazardem se zdravím, přesto jim celebrity za práci platí statisíce dolarů.

"Mám jednu zkušenost s výživářkou hollywoodských hvězd. Šíleně jsme se pohádali kvůli jedné herečce, protože jsem jí řekl, že to, co s ní dělá, považuji za obrovský hazard se zdravím. Herečka byla krátce po porodu a kojila, do toho trénovala a ještě natáčela. Systém, který jí dotyčná dáma nastavila, byl vysloveně nezdravý. To, že si najmete osobního trenéra, ještě neznamená, že jde o skutečného odborníka, protože dáma, s níž jsem mluvil, v odborných znalostech naprosto plavala," říká Petr Havlíček.

Dieta pěti hrstí

Za naprosto specifický úkaz světového showbyznysu se dá považovat bývalá členka hudební skupiny Spice Girls Victoria Beckhamová, matka čtyř dětí. Kdybych neviděla její fotografie s těhotenským břichem, vsadila bych se, že všechny její potomky odnosily náhradní matky.

Tahle žena jeden den porodí a pár dnů nato vypadá ještě vychrtlejší než dříve. Necelých deset kil nabraných při posledním těhotenství shodila za měsíc. Pomáhala si s dietou pěti hrstí. Spočívá v tom, že si můžete dopřát pět hrstí jídla denně. Každému je asi jasné, že v nich čokoládu neměla.

Victoria Beckhamová v červených šatech krátce před porodem čtvrtého dítěte, holčičky Harper. Po posledním porodu se Victoria dostala na svou váhu už po dvou měsících. Jedla hrst jídla pětkrát denně.

Holky, nemáte nějakou radu?

Ať chcete, nebo ne, když se díváte na to, jak se Adriana Lima dva měsíce po porodu producíruje na přehlídkovém mole a že se herečka Monica Belluci ve svých šestačtyřiceti letech vysvlékla před kamerou už šest týdnů po porodu, usadí se vám v hlavě brouk. Pak už záleží jen na síle vašeho sebevědomí a podpoře nejbližších, jestli tlaku podlehnete a přidáte se k hubnoucím závodům, nebo ne.

Při čtení internetových diskusí na serverech zaměřených pro matky s dětmi zjistíte, že varianta číslo jedna je častější. "Holky, máte nějakou dobrou radu, jak rychle zhubnout po porodu? Prosím o radu, jak co nejúčinněji shodit kila nabraná v těhotenství. Po porodu už mám rok, ale na břiše zůstává velký špek."

Spousta těchto žen se pak řídí tím, co dělají známé osobnosti, a následuje je. Častokrát ani ne tak kvůli sobě, ale proto, že podlehnou tlaku okolí. "Když to dokázala tahle, tak ty kila shodíš taky," slyší některé ženy od svých partnerů.

Jenže svět celebrit se řídí jinými pravidly a funguje jinak než ten, ve kterém žijeme my ostatní. Shodit třicet kilo za pár měsíců je možné, když vám děti hlídají týmy chův, když se nemusíte starat o to, jestli po domě běhá smečka psů, protože špínu po nich stejně vytře uklízečka, když nemusíte nakupovat ani vařit, protože to za vás udělá kuchař.

"Pro normální ženu je nemyslitelné trénovat několik hodin denně. Během krátké doby zkolabuje. A pak je tak akorát maximálně frustrovaná z toho, že shodit nedokázala," říká Petr Havlíček.

A je tu ještě jedna podstatná věc, na kterou při hubnutí tak rády zapomínáme. V české populaci žen je nejběžnějším tvarem postavy "hruška". A v tom případě i kdybyste na svém těle pracovala v posilovně od rána do noci, postavy éterické bytosti stejně nikdy nedosáhnete. Stavbu těla prostě nezměníte. Lékařka Kateřina Cajthamlová to poměrně trefně komentuje: "Rotvajler nikdy nemůže vypadat jako ratlík."