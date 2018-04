VIDEO: Zhubla 120 kilo. Podařilo se jí to díky sexu s mladším milencem

Patty dřív jedla přes den tolik jídla, že by mohla nasytit celou rodinu. Když se seznámila s bývalým partnerem, začala jíst ještě víc, protože ho vzrušovaly morbidně obézní ženy. Američanka se projedla až ke 323 kilům a zařadila se tak mezi váhové rekordmanky.

Nakonec si však uvědomila, že jí s obezitou hrozí vážné zdravotní komplikace. Začala tedy méně jíst a s přítelem se rozešla. Největší motivací pro hubnutí byl pak její nový o 14 let mladší partner Bryan.

Ten sice také miluje oplácané ženy, ale nejvíc mu záleží na tom, aby byla Patty zdravá a on o ni nepřišel. Hlídá, co jeho přítelkyně sní, vaří jí dietnější pokrmy a denně s ní cvičí. Převážně v ložnici.

„Vedeme velmi aktivní sexuální život. Cvičení sexem opravdu funguje. Proč si cvičení neužívat, když to jde?,“ myslí si Bryan a poukazuje na to, že jeho přítelkyně už zhubla přes 120 kilogramů.

„Náš sexuální život je úžasný. Máme sex často, užíváme si to a je to součást mého cvičení. On se mě dotýká tak dobře, že se musím opravdu hodně hýbat. Až tak, že mě všechno bolí. Bolí mě celé tělo,“ popsala Patty.

„Nějaké omezení tam jsou. Přeci jen s její váhou nemůžeme dělat úplně všechno. Ale snažíme se a také s Patty cvičím i normálně a pomáhám jí,“ doplnil Bryan, který dohlíží na to, aby Patty cvičila správně a nějak si neublížila.