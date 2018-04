Čtyři zásadní triky, jak zbytečně nepřibrat na večírku s bufetem

Odborníci nepopírají, že z dietního hlediska je bufetová forma stravování hodně náročná, protože nabízí neomezené porce a příliš mnoho možností na výběr. Ale pokud na to jdete chytře, nemusíte se bát, že přiberete. Základem je co nejmenší talíř a velmi sofistikovaný výběr jídla, doporučují autoři studie, jejíž výsledky publikoval Health Day.

"Lidé často říkají, že jediný způsob, jak se nepřejídat na večírcích s bufetovým stravováním, je vůbec na ně nechodit," podotýká autor studie, psycholog Brian Wansink z ithacké Cornell University. "Jenže na těchto akcích je i spousta lidí, kteří jsou štíhlí. Zajímalo nás, co dělají jinak než ti s nadváhou."

A tak vznikl nápad poslat třicet zkušených pozorovatelů do více než dvaadvaceti restaurací typu "All You Can Eat" v šesti státech USA a dát jim za úkol, aby sledovali na tři sta hostů různých typů postav.

"Špióni" se nenápadně vmísili do davu, měli oči na stopkách a zjistili spoustu zajímavých věcí. Třeba, že záleží nejen na tom, jak velký talíř použijete a kolikrát si jdete přidat, ale také na tom, jak daleko od švédského stolu sedíte, jestli ze svého místa vidíte na bufet či kolikrát rozžvýkáte každé sousto. Zde jsou jejich rady:

1. Vybírejte očima

Ukázalo se, že štíhlejší lidé jsou v jídle mnohem vybíravější. Ačkoliv na stole před sebou mají spousty dobrot, které se na ně doslova smějí, vyberou si jen některé z nich. Ti silnější naopak tíhnou k tomu, aby nakládali na talíř, co jim přijde pod ruku, nebo dokonce během večera ochutnali téměř všechny chody.

2. Vezměte si menší talíř

Hubení strávníci také sedmkrát častěji sáhnou rovnou po malém talířku (pokud je na stole k dispozici) než prostorově výraznější hosté. Zkuste to dělat také tak. Už proto, že pozorovatelé zjistili, že lidé, kteří si bufet nejprve pořádně omrknou a pak použijí menší nádobí, si chodí přidávat méně častěji.

3. Sedněte si co nejdál od jídla

Co oči nevidí, to srdce nebolí. To potvrdil i uvedený průzkum. Štíhlí lidé seděli průměrně o pět metrů dál od stolů s jídlem než ti mohutnější. A často také zády k lákavým dobrotám. Vypadá to jako maličkost, ale i takový detail hraje roli.

4. Jezte pomalu

Lidé s nižší hmotností rovněž jedli o poznání pomaleji a pečlivěji - každé sousto žvýkali déle a soustředěněji než pozorovaní jedinci s nadváhou nebo obezitou. Proto pokud se chcete vejít do večírkových šatů i příště, lehce konverzujte, nikam nespěchejte, jídlo si vychutnávejte co nejdéle a nezapomínejte na dostatek tekutin (ideálně minerálky nebo neochucené vody).