Hubnutí mohou provázet i komplikace

Jídelníček pro dnešní den SNÍDANĚ: tvaroh s jogurtem

100 g polotučného tvarohu,

100 g bílého jogurtu se 3%tuku,

sladidlo,

1 lžíce drceného lněného semínka,

1 kiwi.

Tvaroh s jogurtem umíchejte a ozdobte.

960 kJ SVAČINA: chleba se sýrem

1 plátek žitného chleba,

10 g Flory light,

2 plátky sýra,

ředkvičky nebo kedluben

1160 kJ OBĚD: krůtí čína v listech z pekingského zelí (4 porce)

400 g prsíček,

4 listy pekingského zelí,

1 menší červená cibule,

1 červená a 1 žlutá paprika,

2 stroužky česneku nakrájeného na tenké plátky,

2 lžíce oleje,

kari koření,

1 lžíce aceto balsamico,

1/2 káv. lžičky hnědého cukru,

1 lžička solamylu.

Nakrájené maso a zeleninu vložte do marinády z 1 lžíce oleje, solamylu v trošce vody a koření. Po promíchání opečte maso a zeleninu na pánvi. Do zbylé marinády přidejte solamyl, a na půl minuty nalijte do pánve. Směs zabalte do spařeného listu pekingu.

1 porce s rýží

1272 kJ SVAČINA: jablko se sýrem

jablko,

1 sýr cottage

780 kJ VEČEŘE: salát

1 vařené vejce,

2 knackebroty,

200 g uvařené brokolice,

100 g cherry rajčátek,

2 lžíce sterilované kukuřice,

1 lžíce olivového oleje,

1 lžička citronové šťávy

1400 kJ CELKEM: 5570 kJ