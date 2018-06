Australanka shodila za necelý rok 49 kg, aniž by vkročila do fitka

Dvaatřicetiletá matka devítiletého syna a dvouleté dcery bývala přirozeně štíhlá až do prvního porodu. „Moje hormony se po něm zbláznily a začala jsem rychle nabírat,“ svěřila se ženské rubrice Daily Mail.



„Všechno navíc zhoršil syndrom polycystických ovarií, kvůli kterému bylo ještě těžší zhubnout,“ dodala Teresa. „Během roku jsem nabrala padesát kilogramů a připadala jsem si odporná!“



Zkoušela pak prý všechny možné diety, dokonce chodila cvičit a běhat, ale nic nefungovalo. Její hmotnost tehdy mířila ke stovce a po porodu druhého dítěte dosáhla dokonce 103 kilogramů.



„Vždycky se mi podařilo zhubnout dvě kila a vzápětí jsem pět přibrala,“ vzpomíná Teresa. „Bylo to hrozně frustrující.“ Pak ale přišlo doporučení lékaře, aby zkusila keto dietu, při které se omezí na minimum sacharidy a jídelníček obsahuje potraviny bohaté na tuky a bílkoviny.



Pro Teresu, která si předtím ráda pochutnávala na toustech, sušenkách, těstovinách nebo pizze, to byla radikální změna.

Tyto dobroty musela ze svého jídelníčku vyřadit a místo nich se zaměřit na vejce, špenát, avokádo, ořechy, maso, slaninu a zeleninu. Jen jako malý občasný hřích si občas dopřeje keto koláč s nízkým obsahem sacharidů.



Po dvou dětech vážila dvaatřicetiletá Teresa ze Sydney 103 kg. Začala se stravovat podle keto diety a kila šla dolů, aniž by musela vkročit do tělocvičny.

Aniž by jedinkrát vkročila do tělocvičny, zhubla během prvních dvou měsíců 15 kilogramů. „Byla jsem úplně ohromená,“ prohlašuje mladá maminka, které úspěch dodal motivaci do dalšího snažení.



„Žádná dieta předtím takto nefungovala,“ prohlašuje. „Prostě jsem se jí jen držela a kila letěla dolů. Je to nejlepší dieta, jakou jsem kdy zkusila. Teď už je to ale spíš životní volba.“ A bez cvičení, pokud nepočítáme domácí práce, chození na nákupy nebo s dětmi do školy.



Kromě toho se Teresa rozhodla pro přerušovaní hladovění, což znamená, že si dopřává jen dvě jídla denně, a to v 11 hodin dopoledne a ve dvě odpoledne. Mezi tím nejí nic. Ze začátku to prý bylo těžké, ale tělo si prý zvykne na všechno.

Původně nosila oblečení velikosti 52, teď se vejde do osmatřicítky.

Během pouhých 10 měsíců tak shodila celkem 49 kilogramů a z hmotnosti 103 kg se dostala na parádních 54 kg, kdy se vejde do konfekční velikosti 36. „Teď můžu běhat kolem dětí, mám lepší náladu a spoustu energie,“ pochvaluje si Teresa, která je také mnohem sebevědomější. „Nikdy jsem se necítila lépe,“ dodává.