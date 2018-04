Hubnutí díky kavitaci? Zázraky nečekejte, stejně musíte cvičit

Bylo by to vlastně krásné. Nechat kosmetičku půl hodiny přejíždět ultrazvukem po břiše či stehnech a pak jít domů o dvě čísla hubenější. Bez námahy a bolesti. Trpí jen peněženka, protože jedno ošetření pomocí kavitace stojí okolo tisícovky, přičemž se doporučuje absolvovat přibližně deset sezení, aby se dostavil viditelný efekt.

Pravda je, že efekt kavitace není zatím vědecky doložený a lékaři mají dosud velké pochybnosti, zda ultrazvukové ošetření tukových polštářků může mít vliv na jejich dlouhodobý úbytek. Problematický je už název, pod kterým se kavitace marketingově nabízí: neinvazivní (nebo také bezbolestná) liposukce. "Slovo sukce znamená, že se něco odsaje. K tomu ale při kavitaci nedochází, tuky zůstávají v těle," zdůrazňuje dermatoložka Kateřina Klauzová z kliniky a institutu estetické medicíny Asklepion.

Co je kavitace V první řadě je to fyzikální princip, který popisuje, jak se ultrazvuk chová v tkáni. V posledních letech pojem převzal kosmetický a fitness průmysl. Pro pořádek: rozlišujeme dva druhy ultrazvuku, pasivní a aktivní. Ten první využívají zejména diagnostické přístroje, jeho bezpečnost umožňuje používat ho k zobrazování plodu u těhotných. Aktivní ultrazvuk – a to je právě ten, se kterým se nyní ve větší míře setkáváme v souvislosti s hubnutím – má větší energii a dokáže ohřát tekutinu v tkáni tak, že se z ní stane plyn. Mikrobublinky plynu se tlakem rozpínají a tím narušují tkáň. Kavitační efekt není v medicíně nijak nový, úspěšně se používá například ve stomatologii k odstraňování zubního kamene. Ultrazvuk je tak silný, že dokáže rozbít také ledvinové kameny. Teoreticky by při ošetření ultrazvukem měla prasknout tuková buňka, tuk by se měl dostat do mízního systému a vyplavit z těla ven. Tento předpoklad se však dosud nepovedlo úplně potvrdit, lékaři jsou proto zatím k účinnosti ultrazvuku na destrukci tukových buněk opatrní.

A co se s nimi děje? Přesvědčivých studií, které by to popisovaly u lidí, zatím moc není. Jedna z nich zkoumala pacienty, kteří absolvovali klasickou liposukci, při níž se tuk z těla odsává pomocí kanyly. Část břicha před zákrokem lékaři ošetřili pomocí ultrazvuku, poté tukové buňky dopodrobna zkoumali. Výsledek? Žádnou výraznou změnu nezaznamenali, buňky vypadaly podobně jako ty, na které ultrazvuk nepůsobil.

Přístroje se od sebe liší

V Německu se proti kavitacím už loni ozvali lékaři. Nelíbí se jim, že fitness-centra a kosmetické salony používají fyzikální pojem kavitace, ačkoli jejich přístroje ve skutečnosti takového efektu nejsou schopné. Dermatolog Klaus Hofmann z univerzity v Bochumi dokonce nazval článek Velká kavitační lež a píše: "Můžeme předpokládat, že tlak dosažený při takzvané ultrazvukové lipolýze nenavodí účinek pravé kavitace ve fyzikálním smyslu. Proto přetrvává podezření, že tyto odborné termíny jsou užívány pouze pro reklamní účely k podpoře prodeje a ultrazvukové technologie a nejsou podloženy žádnou vědeckou studií."

Lékaři nicméně připouštějí, že nějaký účinek ultrazvuk na tuky v těle má. Jaký přesně, záleží na přístroji, kterým se kavitace provádí. "I když budeme předpokládat, že tukové buňky skutečně prasknou, důležité je, co se s tukem stane pak," říká lékařka Klauzová. Ano, je možné, že polštáře z břicha splasknou. Ale mohou se objevit jinde.

"Když si paní nechá ošetřit třeba břicho, je možné, že tuky se jí usadí na bocích nebo na stehnech," varuje lékařka. To je ta lepší varianta. Tuk také může obalit vnitřní orgány, což sice není na první pohled vidět, ale více ohrožuje zdraví a má vliv například na vznik cukrovky či ztukovatění jater.

Mechanismus je složitý, ale zjednodušeně lze říct, že tuk z kavitací "rozbitých" buněk se ocitne v mízním systému a odtud putuje do jater. Na nich pak záleží, kam je uloží. Samozřejmě jde zabránit opětovnému uložení tuku do těla, to však něco stojí - konkrétně námahu. "Aby tělo mohlo ten tuk spotřebovat jako energii, je třeba ji vydat fyzickou aktivitou, nejlépe do druhého dne po absolvování kavitace. Bez cvičení to vůbec nemá smysl, je to jako kdybyste si dali husu a necvičili," přirovnává dermatoložka.

Kavitace se často provádí ve spojení s lymfodrenáží. To je prověřený medicínský postup, při kterém se zprůchodňuje mízní systém. V něm se lidově řečeno skladují přebytky látkové výměny, a když funguje špatně, má to vliv na celé tělo. Mohou například vznikat otoky. Lymfodrenáž mízní systém aktivuje, tělo se díky tomu pročistí. Používá se u nemocných (například s poruchou mízního systému nebo lidí po onkologické léčbě), ale také u zdravých lidí.

Po kavitaci by tento postup měl urychlit vyplavení tukových buněk z těla. Jak už však bylo řečeno, bez pohybu se tak nestane. Nicméně po lymfodrenáži se skutečně dočasně hubne, organismus vyloučí hodně vody, nikoli však tuku.