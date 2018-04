Šest dietních triků Ivanky Trumpové. Sází na bílkoviny a střídá cvičení

Vždy dokonale upravená, usměvavá, pozitivně naladěná. Nechybí jí vkus a elegance, ale také je na ní vidět, že o sebe pečuje a dbá o svou linii. I po třech dětech se může pochlubit dokonalou postavou a kondicí, kterou by jí mohly i výrazně mladší dívky závidět. Inspirujte se jejími triky.



1. Nespoléhá na geny

Může se pochlubit výškou 180 cm a váhou kolem 65 kilo, ale zároveň atraktivními ženskými křivkami. Její míry jsou údajně 96,5-66-91,5 cm, obléká podprsenku velikosti 34 D a konfekční velikost 36. To, co dostala darem od přírody, ale rozhodně nestačí a pociťuje to i s přibývajícími lety a dětmi.

Proto se na dobré geny nevymlouvá a tvrdě na sobě pracuje. Místo na diety spoléhá na dlouhodobě zdravý a vyvážený jídelníček a na cvičení si udělá pravidelně čas, a to i při své rozjeté kariéře, veřejnému vystupování a péči o rodinu.

2. Najde si čas na sebe

Chce být dobrou matkou, manželkou i úspěšnou podnikatelkou, ale nezapomíná ani na sebe. Pokud je totiž tělo ve stresu, nemůže fungovat. Za věčně dobrou náladou a pozitivním naladěním je tedy dostatek relaxace. Kde na ni vzít čas?

Děti ji naučily jíst I Ivanka má za sebou divoké stravovací období plné pizzy, hamburgerů a těstovin. Po porodu první dcerky Arabelly Rose se ale začala více zajímat o zdravou stravu. Dnes už ví, co je pro její zdraví dobré a zdravě se stravuje celá její rodina.

Ivanka je ranní ptáče a vstává již v půl šesté. Ráno začne meditací a cvičením, poslouchá u toho zajímavé přednášky a příspěvky z konferencí, které ji prý osobně posouvají a inspirují.

Pak se nalíčí, protože se chce cítit jako žena a být pro svého manžela stále atraktivní. Teprve poté se pustí do přípravy snídaně, v sedm hodin budí děti a začíná se věnovat mateřským a profesním povinnostem.

3. Sází na úsměv i správný postoj

Ne nadarmo se říká, že když se usmějete a narovnáte, přidá vám to hned na kráse. Tohoto pravidla se Ivanka drží kdykoli a kdekoli. Jemný úsměv a vzorné držení těla jsou podle ní mnohem atraktivnější než nejdražší šaty, vysoké podpatky a blyštivé šperky. Svým postojem vyzařuje vnitřní rovnováhu, zdravé sebevědomí i ženskou estetiku.

Správným postojem si navíc zachovává posílené zádové svalstvo, předchází ochabování břicha a myslí i na posilování pánevního dna. Po třech porodech jistě ví, jak jsou právě tyto partie pro ženu důležité.

4. Věří v kvalitní bílkoviny

Místo nárazových diet se snaží jíst dlouhodobě vyváženě a zdravě. Její jídelníček je postavený na nízkosacharidových pravidlech a na kvalitních bílkovinách. Odborníci sice upřednostňují vyvážený jídelníček, bohatý na správné zastoupení všech složek potravy, ale pro aktivní ženu je rozhodně lepší přijímat více bílkovin než nadbytek sacharidů, které dodávají jen rychlou energii.

„Bílkoviny jsou zásadní pro správné vybudování beztukové svalové hmoty. Podílejí se na tvorbě svalových vláken, ve kterých je spalován tuk. Tudíž čím větší máte svalovou základnu, tím více tuku a sacharidů vaše tělo při aktivitě spotřebuje,“ vysvětluje Samantha Clayton, fitness odbornice společnosti Herbalife. Odborníci ženám doporučují přijímat denně zhruba 50 - 60 gramů proteinů.

Digitální detox Mobil, tablet a televize jsou nejen žrouti času, ale diskutuje se i o jejich negativních vlivech. Proto se Ivanka snaží nebýt na moderních technologiích závislá a trávit s nimi jen nejnutnější čas. O víkendu si celá rodina dopřává digitální detox a tráví čas společně, bez počítačů, televize i internetu. To je podle ní nejlepší způsob, jak si odpočinout, pročistit mysl a moct si naplno užit společné chvíle s dětmi i partnerem. Tím získává spoustu energie do aktivit, které ji čekají v novém týdnu.

Výhodou bílkovin je jejich vysoce sytící schopnost, snižující nebo úplně eliminující pocity hladu. To z bílkovin dělá ideální kandidáty v jídelníčku pro bojovníky s nadváhou. Pokud si například dáte k obědu těstoviny nebo salát, tedy hromadu sacharidů, budete za chvíli hladová, unavená, bez síly a při dlouhodobé konzumaci stravy bohaté na sacharidy se dočkáte i kil navíc. Ovšem ani sacharidů se nelze vzdávat úplně.

„Nízkosacharidová dieta neposkytuje dostatek živin a dochází při ní k úbytku svalové hmoty. Nevýhodou je též velké riziko jo-jo efektu, které hrozí po jejím skončení,“ upřesňuje lékařka Václava Kunová, specialistka na problematiku zdravé výživy a garantka iniciativy Vím, co jím a piju.

Podle odborníků mají sacharidy ve výživě člověka tvořit 50 až 55 procent z celkového energetického příjmu. Sacharidy je obecně lepší jíst ráno a dopoledne než odpoledne a večer, chybět by neměly také po cvičení. Před jednoduchými sacharidy, které najdete v cukrovinkách, oplatkách, sladkých nápojích a obyčejném cukru, dejte přednost polysacharidům, které je dobré čerpat ze zeleniny, obilovin a luštěnin.

Ze zeleniny Ivanka ráda volí především druhy bohaté na vodu. Ty jsou často i méně kalorické, ale především pomáhají hydratovat tělo a vděčí jim i za svěží, vypnutou a mladě vyhlížející pokožku. Dopřává si i ovoce, i když s mírou, protože je bohaté na cukry. Ráda si ho ale přidá ke snídani, jednou za měsíc si navíc dopřává očistný den pouze na ovocných a zeleninových šťávách. Zeleninu, ovoce, mléčné produkty i maso vybírá z domácí produkce a bez zbytečné chemie.

Díky svému jídelníčku se dokázala hravě zbavit i těhotenských kil, a to do půl roku od porodu. V té době jedla hlavně dostatek zeleniny, libového masa, ryb, bio vajíček a zeleninové polévky, omezovala přísně cukr a zpracované potraviny. Zaměřila se také na bio a farmářské produkty.

5. Cvičení střídá

Ivanka má postavu nejen štíhlou, ale viditelně pevnou - ať už odhalí dlouhé paže nebo štíhlé nohy bez známek celulitidy. Za to vděčí především dostatku pohybu. Hraje golf, tenis, v zimě lyžuje, nebojí se ani adrenalinových sportů, vyzkoušela si třeba lezeckou stěnu. Do fitness centra zamíří na lekce jógy, spinningu, cvičení core nebo pilates. Miluje i tanec, dopřává si třeba soukromé hodiny hvězdné trenérky Rhondy Malkinové, bývalé tanečnice The Rockettes.

Díky tomu procvičuje různé svalové partie, protahuje tělo a věnuje se i silovému tréninku, který mnohé ženy zanedbávají. Navíc nezatěžuje tělo pouze jednostranným cvičením. „Jednostranný trénink je nevhodný, vznikají při něm svalové disbalance a špatné pohybové stereotypy. Zjednodušeně řečeno, svaly jsou ve vzájemné nerovnováze, některé z nich mohou být oslabené a jiné naopak přetížené. Výsledkem je, že jsou pak nerovnoměrně zatěžovány klouby a páteř,“ upozorňuje primářka a ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí Michaela Tomanová.

6. Ctí režim

Sladit pracovní schůzky, chvilky s dětmi, domácí povinnosti i čas na sebe může být občas složité. Proto Ivanka dbá na time management a snaží se od svého harmonogramu neustupovat. Jakmile by polevila, povinnosti by se navalily a pak už by se jimi jen těžko prokousávala.

Pravidelně vstává ve stejnou dobu, a to i o víkendu, a v posteli se večer snaží být nejpozději v jedenáct, protože ví, že dostatek spánku je pro správné fungování těla i mysli, a samozřejmě i mladistvý vzhled, velmi důležitý. A když přeci jen občas ve svém plánování selže? Začne druhý den poctivě znovu a rozhodně se tím zbytečně nestresuje.

Krásná, chytrá a oblíbená. To je Ivanka Trumpová: