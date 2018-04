Chcete konečně zhubnout? Máme pro vás pět tipů, abyste to dokázali

Potřebovali byste pár kilo shodit. Začnete s dietou, ale po pár dnech toho necháte, protože to jednoduše nezvládáte. Pokud se vzdáte hubnutí hned na počátku, je to tím, že vaše psychika na to nebyla připravená. Jak na to, abyste se rozhodli v pravý čas a vydrželi počáteční dny či týdny, které bývají nejhorší?