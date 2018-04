Tři měsíce cvičily pod dohledem. Konečně zapnou oblíbené kalhoty

Období po porodu a v menopauze je pro ženu zlomové. Většina jich přibere a navíc jim postupně ochabují svaly pánevního dna a s tím se začnou objevovat i zdravotní problémy. To byl případ i obou našich čtenářek, které se rozhodly, že se sebou začnou něco dělat - zpevní své tělo a odstraní problémy s inkontinencí (více o celém projektu čtete zde).

"Obě dvě na sobě zapracovaly a pro mě je podstatné, že se výrazně zlepšil jejich zdravotní stav, a to zejména funkce pánevního dna. Úbytek centimetrů v pase byl až na druhém místě, ale i to se podařilo," říká trenérka Zuzana Bičíková z Holmes Place.

To potvrzují i čtenářky. "Cviky na zpevnění pánevního dna stoprocentně pomohly. Výrazně se mi vylepšila moje inkontinence. Výsledek stojí za to. Už se nebojím kýchnout a nemusím křížit nohy," říká s úsměvem padesátiletá Daniela. "Poměrně jednoduché cviky mi pomohly zpevnit břicho a hlavně zlepšit inkontinenční potíže," potvrzuje svou zkušenost i čtyřicetiletá Helena.

Čtenářky chodily jednou týdně cvičit s trenérkou na stroji Power Plate a po zbytek týdne cvičily doma, a to jak sestavu dechových, tak posilovacích cvičení (více čtěte zde).

Výsledek není stoprocentní

Obě dvě se ale po dobu našeho seriálu potýkaly s problémy. Během zimy byly několikrát nemocné a kvůli rodinným povinnostem, ale i lenosti nebylo cvičení úplně podle plánu.

"U Heleny je vidět, že jí veškerý pohyb baví, a kdyby měla více času odpoutat se od rodinných povinností, její výsledky by byly stoprocentní. I tak jsem viděla velký progres, každým tréninkem se zlepšovala v technice provedení cviků a teprve nyní ji doporučuji zaměřit na redukční trénink," vysvětluje trenérka.

S Danielou je to trochu jiné, ta bojovala hlavně s pohodlností. "U Danči mi malinko chyběla nějaká jiskra a touha po pohybu, což i sama přiznává. Ona je přesně typ člověka, který by potřeboval, aby za ním pokaždé stál osobní trenér, trochu ji motivoval a na její cvičení dohlížel. Ale i ona udělala rovněž velký pokrok, zejména ve vnímání svého těla. Určitě jsme zredukovaly tenzi v trapézových svalech. Podařilo se nám vnést do jejího života na první pohled nenápadné cviky, které může uplatňovat při sezení v práci, při chůzi či čekání na zastávce a pro ni budou mít velký smysl," dodává.

I přes problémy jsou ale výsledky obou čtenářek viditelné. Jejich bříško se výrazně zmenšilo a kalhoty, které na začátku našeho projektu nemohly zapnout jim konečně sedí. A právě to Helenu a Danielu nastartovalo tak, že chtějí ve formování postavy pokračovat.

"Budu se snažit ze všech sil, můj hlavní cíl je nepovolit a i přes únavu a veškeré jiné překážky vydržet," říká Helena a Daniela její slova potvrzuje: "Díky Zuzce jsem se naučila cviky, které budu dělat i nadále."

Trenérka Zuzana Bičíková je v pokračování podporuje a slibuje jim, že pokud vydrží, jejich výsledky budou do půl roku ještě viditelnější a trvalejší.

"První tři měsíce totiž trvá, než si vybudujete nějaké stabilní tělesné jádro a optimální držení těla, na kterém lze dále stavět. Proto oběma doporučuji ve cvičení setrvat. Provádět dechové techniky, cviky na pánevní dno a na tělesné jádro, denně alespoň 15 minut. Jiné pohybové aktivity potom ideálně 3krát v týdnu."