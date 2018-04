Hubnout pro zdraví, nejen pro krásu

Jak ženy hubnou? Hubnutí nemusí se rovnat dieta. Skoro by se dalo říci, že u většiny žen by to mohlo být přesně naopak. "Slovo dieta totiž původně neznamená omezení stravy, ale v západním světě se používá ve smyslu stravovacího režimu," upozorňuje dietní sestra Nikola Chudobová z brněnského Dietologického centra. Právě to nedávno provedlo mezi svými klientkami výzkum, jenž zjišťoval, proč se jim daří nebo nedaří zbavit přebytečných kil. "Tragédií je, že ženám nedokážou pomoci lékaři," soudí Chudobová. Pojišťovny totiž rady lékaře ohledně váhy neproplácejí. Ženy tak často bojují s váhou, aniž tuší, jak na to. Také úspěchy klientek, které navštívily brněnské centrum, byly předtím hodně střídavé: 67 procent se snažilo zhubnout hladovkou či dietou pomocí různých koktejlů, čajů, tablet či výživových doplňků. "Ty však jejich problém nevyřeší, protože nevedou ke správným výživovým návykům," říká Chudobová. Nejenže podobné přípravky lezou do peněz, kila se navíc po čase vrací. "Málokdy se ženy odhodlají hubnout pomocí zdravé životosprávy, a tím začít u jádra problému. Často totiž tuší, že tato cesta vyžaduje daleko více úsilí," uvádí Chudobová. Přesto je přesvědčena, že je v silách žen nadváhu zvládnout. Brněnské Dietologické centrum zjišťovalo u svých klientek rovněž to, kde k nechtěným kilům přišly: nejčastěji z toho vinily těhotenství - zhruba polovina žen. Následovala menopauza (17 procent), nadváha získaná již v dětství (10 procent), dále puberta, změna životního stylu, stres a to, že přestaly sportovat.